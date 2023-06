L’air de la Floride a visiblement réussi à Aaron Gordon, facteur X de la victoire des Nuggets à Miami dans le Game 4 remporté 108-95 cette nuit. Ancien joueur du Magic de 2014 à 2020, l’intérieur de Denver s’est fait un plaisir de briller face à son ancien ennemi juré pour permettre aux siens de mener 3-1 dans ces NBA Finals.

Dans le parfait rôle de lieutenant de la paire Murray-Jokic, Aaron Gordon n’a pas été loin de la perfection, livrant une première mi-temps de haut niveau à 16 points, tout en confirmant au retour des vestiaires.

Il s’est ainsi illustré avec de nouvelles séquences de choix, comme lorsqu’il a enchaîné 7 points en à peine plus d’une minute en fin de troisième quart-temps, avec un alley-oop acrobatique sur un service de Nikola Jokic puis un 3-points depuis le corner pour porter la marque à 86-73. Miami ne s’en est jamais remis et Aaron Gordon a terminé avec 27 points, 6 rebonds et 6 passes décisives.

Aaron Gordon est plus qu’un facteur X

Denver a eu besoin d’un apport supplémentaire de ses « role players » derrière la paire Murray-Jokic sur ce match, et Aaron Gordon a fait plus que répondre présent, relançant l’attaque de Denver quand elle était un peu engluée.

« C’est de cette façon dont l’équipe est construite. On a des joueurs qui peuvent sortir du lot au fil des matchs. Parfois c’est ton soir, d’autres non », a-t-il déclaré. « Cette équipe fait un super boulot pour trouver les joueurs qui sont en rythme. Et sur ce match, je voulais juste briller pour mes coéquipiers, parce que je sais qu’ils ont besoin de moi. Je voulais le faire pour mes frères ».

Aaron Gordon s’est également distingué par ses bonnes lectures de jeu à l’image de ses six passes décisives, mais aussi ses bons déplacements et son efficacité (11/15 au tir) qui ont grandement aidé Denver au fil du match.

« C’est pour ça qu’on l’a avec nous. C’est un chien, il est costaud, il est physique, il est dur », a loué Jamal Murray. « Il est aussi cool et sait rassembler tout le monde en dehors du terrain. C’est un joueur altruiste. Il a été solide sur l’ensemble des playoffs. Il veut juste gagner et on est tous dans l’entraide les uns envers les autres pour atteindre nos objectifs ».

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.5 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.9 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.2 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 Total 596 29 47.2 32.5 68.6 1.7 4.6 6.3 2.5 2.0 0.7 1.5 0.7 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.