Erik Spoelstra : « On ne doit penser qu’à ramener la série à Miami »

Voilà donc les Nuggets à 3-1 dans ces Finals 2023, avec donc trois balles de match potentielles, dont la prochaine à domicile. Dos au mur, le Heat n’a plus de marge de manœuvre, mais ce groupe ne lâchera évidemment pas.

« J’ai participé à ces matchs, ces Game 5. Ce ne sont pas les matchs les plus faciles, à domicile » rappelle ainsi Erik Spoelstra à l’attention de Denver. « Tout ce sur quoi nous sommes concentrés… J’ai dit aux gars de laisser leurs émotions s’exprimer ce soir. Ce n’est pas grave. Ils ne devraient sans doute pas dormir de la nuit. Je pense que personne ne dormira. Nous avons un groupe incroyablement compétitif. Nous avons tout fait à la dure, et c’est ce qu’il va falloir faire maintenant, encore une fois. »

Le Heat est désormais face au plus grand défi de sa saison, qui en a certes connu d’autres. Erik Spoelstra et ses joueurs doivent réaliser trois exploits et le thème du premier est clair, comme l’explique le coach.

« Tout ce que nous allons faire, c’est nous concentrer sur le retour au 305 (le code téléphonique de Miami). Revenir à Miami. Car les choses peuvent changer très rapidement. »

En clair : gagner le Game 5 à Denver pour s’offrir un Game 6 à domicile.

« Ce sera un match difficile à Denver, un match fait pour les compétiteurs que nous avons dans notre vestiaire. Au moment de monter dans l’avion, on ne devra penser qu’à ramener la série à Miami » continue ainsi le technicien.

Dans la foulée, Bam Adebayo confirmait que la franchise floridienne n’a de toute façon pas le choix.

« C’est ainsi que l’on procède. On prend les matchs les uns après les autres. Nous avons déjà vu une équipe revenir de 3-0. Nous devons donc y croire, un match à la fois. » Rendez-vous donc lundi soir (02h30) à Denver.