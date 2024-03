Quelles sont les options pour Chris Paul et les Suns ?

Alors que les informations contradictoires se sont succédé autour de Chris Paul, petit point sur la situation. On rappelle que Chris Haynes, l’insider de TNT et du Bleacher Report, avait dans un premier temps annoncé que le meneur allait être coupé par les Suns. Avant que ESPN, The Athletic et les journalistes locaux de Phoenix ne tempèrent ces infos dans les heures suivantes, expliquant que l’avenir de CP3 n’était pas encore fixé.

Ce qui est certain, c’est que Mat Ishbia et les dirigeants de Phoenix ont entamé des discussions avec Chris Paul et ses agents sur son avenir, et qu’ils n’entendent pas garantir sa prochaine saison.

Sur les 30.8 millions de dollars de son contrat pour la saison 2023/24 (la saison 2024/25 étant elle totalement non garantie), seuls 15.8 millions de dollars sont ainsi garantis. Le problème, c’est qu’avec Kevin Durant (47.7 million), Devin Booker (36 million) et Deandre Ayton (32.5 million), les Suns ne peuvent pas conserver un Chris Paul à 30.8 millions, les quatre salaires ne permettant pas de renforcer l’équipe, qui risque dans ces conditions de se retrouver dans la même situation que lors des playoffs actuels, avec un manque de « role players » efficaces.

Échanger Deandre Ayton pourrait être une option et, là aussi, les informations sont contradictoires, même si le départ de Monty Williams et l’arrivée de Frank Vogel semble plutôt pencher vers un retour du pivot.

Avec le nouvel accord collectif, qui punit drastiquement les équipes trop dépensières, les Suns n’ont donc pas énormément de latitude, et Chris Paul semble être la meilleure variable d’ajustement, d’autant que son âge et son historique de blessures pèsent contre lui. Mais quelles sont exactement les options ?

Perdre Chris Paul

Comme le note l’Arizona Republic, les Suns peuvent simplement couper Chris Paul, qui partirait avec un chèque de 15.8 millions de dollars (son salaire garanti pour la saison prochaine) et pourrait signer ailleurs.

Cela desserrerait l’étau financier de l’équipe, James Jones disposant alors de la « non-taxpayer mid-level exception » à 12 millions de dollars pour attirer un free agent susceptible de jouer avec Devin Booker, Kevin Durant et Deandre Ayton. Le président du club aurait également accès à la « bi-annual exception » de 4.5 millions de dollars et pourrait conserver une majorité des « free agents » actuels du club pour la saison prochaine.

Avec cette option, Phoenix pourrait récupérer des « role players » intéressants pour densifier sa rotation et éviter le scénario vécu face aux Nuggets. Reste qu’ils auront bien du mal à mettre la main sur un All-Star (Fred VanVleet ?) susceptible de prendre la relève de Chris Paul à la mène, leur marge de manœuvre restant limitée.

Garder Chris Paul

La deuxième option est de tenter de conserver Chris Paul en le coupant, mais en misant sur le fait qu’aucune équipe ne le récupèrera (ce qui n’est pas garanti) et qu’il voudra bien revenir, moyennant un gros effort financier puisque s’il empochera toujours son chèque de 15.8 millions de dollars, il devra revenir via un contrat de 3 millions de dollars. Au total, il touchera donc 18.8 millions de dollars, une perte sèche de 12 millions de dollars par rapport à ce qu’il aurait pu toucher si sa prochaine saison avait été activée.

Une manœuvre compliquée qui permettrait aux Suns de récupérer une enveloppe de recrutement de 5 millions de dollars pour signer au moins un « role player » intéressant, et de conserver ses « free agents ».

Échanger Chris Paul

La troisième option est celle d’un échange, si une équipe accepte de reprendre l’intégralité du contrat du meneur de jeu. Peut-être que des équipes en recherche d’un vétéran à la mène (Washington ? Chicago ?) pourraient être intéressées, mais ce n’est clairement pas l’option la plus évidente pour le moment.

En résumé, il y a de très grandes chances que Chris Paul soit bel et bien coupé par les Suns. Reste à voir s’il acceptera ensuite de revenir auprès de Devin Booker et Kevin Durant pour tenter d’aller chercher le titre qui lui manque, à désormais 38 ans, en faisant un gros sacrifice financier au passage, ou s’il préfèrera plutôt rejoindre une autre franchise pour tenter de récupérer cette bague.

Du côté des bookmakers, on l’imagine rejoindre son pote LeBron James aux Lakers (3.5), les Clippers (5.5) ou les Wolves (6.0). Un retour aux Suns n’est que la huitième option (11.0) à égalité avec un retour aux Rockets.