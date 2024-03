L’impact sous-estimé de Nikola Jokic en défense

En plus de s’être transformé physiquement depuis quelques saisons, Nikola Jokic a aussi changé défensivement depuis son arrivée dans la ligue. Et sans doute que les deux transformations sont liées. Joueur lent et souvent en retard, le pivot de Denver manquait d’impact près du cercle pour gêner les pénétrations adverses.

Mais au fil des saisons, il s’est amélioré. Il fait davantage d’efforts, conteste plus de tirs et désormais, il n’est plus un point faible pour les Nuggets. C’est même le contraire.

« Il fait bien ce qu’il sait faire », résumait Jimmy Butler, avant le Game 2. « Il bouge bien et force ses adversaires à prendre des décisions quand ils arrivent dans la raquette. Tout le monde regarde son jeu offensif mais c’est un sacré défenseur aussi. »

Ne pas donner de tirs faciles

La troisième manche des Finals le prouve encore davantage. Le double MVP a gobé 21 rebonds, contré 2 tirs et surtout, le Heat a seulement shooté à 3/19 face au Serbe. Bam Adebayo a même fini avec un vilain 1/10 face à lui.

« Pour dire la vérité, je n’ai pas eu de l’impact sur chacun des tirs », répond pourtant Nikola Jokic. « Mais j’essaie simplement de mettre mes adversaires dans de mauvaises conditions, qu’ils prennent les tirs qu’ils ne veulent pas prendre parce que je les conteste. Je ne veux pas donner de tirs faciles. C’est ça ma priorité. »

Depuis plusieurs mois, Mike Malone insiste pour mettre la lumière sur la défense de Nikola Jokic. Il demande souvent, aux journalistes comme aux fans, de mieux regarder les rencontres afin de saisir le travail de son pivot, qui ne saute pas aux yeux immédiatement.

« Beaucoup de personnes se contentent d’un rapide coup d’œil pour juger si Nikola est un bon défenseur ou pas. C’est injuste, il faut aller au-delà de ça », réclame le coach. « Il faut voir toutes les choses qu’il fait. Il a de bonnes mains, il anticipe bien, il est très intelligent. Il a contesté 21 tirs dans le Game 3, il a été omniprésent durant toute la rencontre. Va-t-il contrer un tir au-dessus du cercle ? Non et il faut arrêter de s’attendre à ça. Mais si on regarde de près, c’est un bon défenseur, qui le fait avec son intelligence et sa lecture, que beaucoup n’ont pas. »

La science du placement

Comme son entraîneur, Jamal Murray estime que Nikola Jokic traîne une mauvaise réputation, notamment parce qu’il n’est pas très athlétique ni spectaculaire.

« On essaie de changer cette petite musique sur lui, comme quoi il ne défend pas », explique le meneur. « Il est intelligent, il a des mains incroyables, un gros timing, il prend des rebonds, se place bien. Il a tout ça. Ce n’est pas qu’une question de détente ou de contrer des tirs. Il s’agit aussi de savoir se placer sur le parquet, ce qui reste la moitié du travail à faire. Ce qu’il lui manque, il le compense. Sur pick-and-roll, c’est un énorme défenseur. »

Dans un style à la Marc Gasol, qui compensait ses qualités athlétiques limitées par une énorme science du placement, afin notamment de mettre la main sur le trophée de Défenseur de l’année en 2013.

S’il y a bien un joueur qui s’est révélé défensivement dans ces playoffs, c’est Aaron Gordon. Il s’est occupé, avec pas mal de succès, de Karl-Anthony Towns, Kevin Durant et LeBron James. Par conséquent, il est plutôt bien placé pour parler de l’impact de son coéquipier.

« Sa défense est très bonne depuis le début de playoffs », analyse l’ancien d’Orlando. « Toute la saison même. Il a de bonnes mains, de bons appuis. Il est en place, communique bien. Il aborde la défense de manière cérébrale. Il force l’adversaire à réfléchir, et c’est ce qu’on recherche quand on défend, pour le sortir de son rythme. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 70 35 58.1 35.0 82.8 2.8 9.4 12.2 9.0 2.5 1.3 2.9 0.9 26.1 Total 666 31 55.7 34.9 82.9 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.