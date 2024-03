Audience TV | Le Game 3 des Finals résiste bien

Les spectateurs sont fidèles pour ces Finals 2023. L’audience du Game 1 (11.5 millions de téléspectateurs) avait été confirmée dans la deuxième manche (11.9) et le Game 3 est resté dans la même lignée avec 11.2 millions de personnes réunies devant leur écran pour le match sur ABC, nous apprend Sports Media Watch.

Encore une fois, c’est quasiment la même audience que le Game 3 entre les Warriors et les Celtics en 2022 (2% de moins…) et cette série Denver – Miami continue donc de marcher dans les pas de celle de la saison dernière, qui était pourtant plus sexy sur le papier.

La victoire assez large des Nuggets n’a pas empêché d’obtenir un pic d’audience à 12.39 millions de téléspectateurs entre 22h45 et 23h, certes moins important que l’indécis Game 2 (15.3 millions).

Comme pour le Game 2, si on regarde de près de les chiffres, c’est le Game 3 – hors Finals disputées pendant la période du Covid – le moins regardé depuis celui de 2007 avec les Spurs et les Cavaliers. Le troisième match du duel entre Tony Parker et LeBron James avait alors attiré seulement 9.49 millions de personnes.