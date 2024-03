Et soudain, Nikola Jokic a pris la parole…

Après la victoire dans le Game 1 des Finals, Nikola Jokic avait été interrogé sur une éventuelle prise de parole de sa part, dans le vestiaire, avant cette rencontre ou durant les playoffs. La réponse du double MVP avait été rapide.

« Non, non », avait-il lancé à un journaliste avec une mimique. « On a des vétérans qui font un excellent travail pour pointer du doigt les choses. Ce qu’ils disent est assez intelligent. »

Les anciens qui parlent à Denver, ce sont ceux qui prendront la parole après la défaite dans le Game 2. Mike Malone avait pesté contre le manque d’énergie de son groupe, Jeff Green était d’accord, tout comme Kentavious Caldwell-Pope et DeAndre Jordan. Chacun des trois joueurs en avait parlé dans le vestiaire.

« Quand Nikola dit quelque chose, tout le monde écoute »

« On était frustré par notre façon de jouer, par les efforts qu’on avait fournis. On avait tous le même message. Il fallait en vouloir plus que Miami », confirme Kentavious Caldwell-Pope au Bleacher Report. « Cette équipe de Miami allait se battre et les mauvais moments qu’on a eus dans ce match étaient inacceptables, surtout à ce moment de la saison », poursuit Jeff Green.

Puis, soudainement, Nikola Jokic a pris lui aussi la parole, ce qu’il ne fait jamais de son propre aveu. Forcément, ses coéquipiers ont été étonnés mais aussi très attentifs.

« Il nous a pris par surprise, c’était inattendu », raconte DeAndre Jordan. « Quand Nikola dit quelque chose, tout le monde écoute. Je l’ai toujours comparé à Tim Duncan. Il n’est pas très loquace, mais quand il parle, ça en dit long. Green, KCP ou encore Ish Smith, on donne toujours nos avis, mais celui de Jokic pèse encore plus.

« Quand je parle, c’est pour dire quelque chose de précis. Je ne parle pas pour simplement parler »

Quels ont été les mots du pivot des Nuggets ? Ce n’est pas le principal intéressé qui pourra nous le dire…

« Franchement, je ne me souviens pas avoir parlé. Donc si j’ai dit quelque chose, je ne sais plus ce que j’ai dit », écarte, comme toujours, Nikola Jokic. « Peut-être que ce sont mes émotions qui ont parlé. Quand je parle, c’est pour dire quelque chose de précis. Je vois quelque chose, je le dis. Je ne parle pas pour simplement parler. »

Visiblement, son message a porté ses fruits puisque Denver a réalisé un Game 3 de grande qualité, en s’imposant largement à Miami. Avec un Nikola Jokic de gala et un Jamal Murray au même niveau.

« Son message était simple : on ne peut pas se relâcher. On doit se battre davantage, avec plus d’énergie et d’attention. Avant le Game 3, à l’entraînement comme au shootaround, tout le monde était très concentré », rapporte DeAndre Jordan. « Quand on l’entend après le match, c’est évident qu’on écoute », conclut Kentavious Caldwell-Pope. « Ce n’est pas un grand bavard et il montre l’exemple surtout sur les parquets. Mais il a capté l’attention de tout le monde et ça a fonctionné pour cette troisième manche. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 70 35 58.1 35.0 82.8 2.8 9.4 12.2 9.0 2.5 1.3 2.9 0.9 26.1 Total 666 31 55.7 34.9 82.9 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.