Le MVP de la nuit | L’historique duo Nikola Jokic – Jamal Murray

Nikola Jokic a réussi le premier triple-double de l’histoire des NBA Finals à plus de 30 points et 20 rebonds. Plus fou encore, comme Jamal Murray a lui aussi réussi un triple-double à plus de 30 points, les deux compères sont devenus les premiers coéquipiers à réaliser un triple-double dans le même match des NBA Finals. Ils sont carrément devenus le premier duo avec un triple-double à plus de 30 points chacun. Et on ne parle pas là des Finals, ni même des playoffs, on parle là de toute l’histoire de la NBA, saison régulière et postseason compris…

Pour Mike Malone, ce Game 3 était ainsi « de très loin la meilleure performance du duo en sept ans ensemble ».

« Que Jamal Murray et Nikola Jokic réussissent ce qu’ils ont fait ce soir, dans un match qu’il fallait qu’on gagne, pour reprendre le contrôle et l’avantage du terrain dans la série, c’était spécial à regarder » explique le coach.

Fidèle à lui-même, Nikola Jokic assurait lui que son triple-double ne signifiait pas grand-chose à ses yeux. « Pour être honnête, je m’en fous, c’est juste une stat » lâchait-il. C’est vrai, mais ce « double triple-double » des deux compères illustre assez bien leur influence sur la rencontre.

Constamment en mouvement, Jamal Murray a ainsi mis une pression folle sur la défense floridienne, Mike Malone étant fier d’avoir « senti la présence » de son meneur pendant tout le match sur le parquet. Son jeu à deux avec Nikola Jokic est à la base du système offensif des Nuggets, et quand le double MVP peut servir ses coéquipiers en mouvement, comme il l’a de nouveau fait ce soir avec Aaron Gordon ou Christian Braun, tout s’éclaire pour Denver.

Les lignes de stats du duo Murray/Jokic

Jamal Murray : 34 points à 12/22, 10 rebonds, 10 passes mais 7 balles perdues

Nikola Jokic : 32 points à 12/21, 21 rebonds, 10 passes, 2 contres