Le déclic pour Karl-Anthony Towns ? Lorsque, lycéen, il a affronté Team USA à Las Vegas

Dernier invité du podcast « Podcast P with Paul George », Karl-Anthony Towns a été amené à se rappeler des moments forts qui ont marqué le début de sa carrière, avant son arrivée en NBA. S’il ne devait rester qu’une expérience, ce serait sans aucun doute la fois où il a pu affronter la « deuxième Dream Team » américaine avec le maillot de la République Dominicaine, alors qu’il n’était encore que « freshman » au lycée.

La rencontre amicale s’était déroulée le 12 juillet 2012 à Las Vegas, et KAT avait alors eu la possibilité de se mesurer aux Kobe Bryant, LeBron James et compagnie, en mission pour préparer les Jeux Olympiques de 2012.

« Tu es encore un gamin et tu joues carrément contre les meilleurs joueurs du monde. Ils étaient tous à leur meilleur niveau, LeBron, Kobe, Deron Williams était aussi dans l’équipe, et il était référence comme un meneur majeur en NBA, Kevin Love était encore à Minnesota, Tyson Chandler venait de remporter le titre avec Dallas, et Anthony Davis venait de se faire drafter », a-t-il rappelé, mettant en avant le fait d’avoir pu se mesurer à des professionnels avant même d’intégrer l’université, ce qu’il fera deux ans plus tard, à Kentucky. « J’avais passé l’été à jouer contre des Greivis Vasquez, Andrei Kirilenko, Timofey Mozgov (lors du tournoi de qualification olympique). La plupart du temps j’étais sur le banc, mais le fait de regarder ces joueurs, je me disais que je pourrais leur botter les fesses. Si on me donne une chance d’entrer sur le terrain, je pourrais faire quelque chose de spécial. »

Dans la cour des grands

Team USA avait en tout cas déroulé lors de la rencontre face à la République dominicaine, s’imposant 113 à 59, avec notamment 24 points de Kevin Durant. Mais l’important était ailleurs pour Karl-Anthony Towns, qui s’est souvenu de ce match comme d’un moment charnière marquant les prémices de sa carrière professionnelle.

« Je me rappelle que sur match, ce n’est pas comme si j’avais mis 20 points et 10 rebonds, je crois que j’avais compilé 5 points et 2-3 passes décisives (en fait 3 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre en 9 minutes). Je n’avais joué que dans le dernier quart-temps. Mais c’est surtout la confiance avec laquelle j’avais joué quand j’étais entré sur le terrain, avec des passes dans le dos contre les meilleurs joueurs du monde, à tirer à 3-points, à être confiant dans mes qualités et productif. J’ai eu le sentiment que j’avais ma place ».

Cette rencontre avait ainsi constitué un déclic, puisqu’il a pu se rendre compte de sa marge de progression avant d’arriver en NBA, où il est entré par la grande porte trois ans plus tard, comme premier choix de la Draft 2015.

« Après ce match, je m’étais dit que quand j’allais arriver en NBA, j’allais devenir un problème. La question n’était plus d’essayer d’y entrer. Mais plus « une fois que j’y serais… la ligue ne sera pas prête pour moi ». Et j’étais encore un freshman au lycée, donc j’avais trois ans pour faire monter la sauce avant d’arriver en NBA (…). J’étais déjà très confiant en mes capacités, mais ça a boosté ma confiance ».

Le match complet à revoir ici

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 Total 511 34 52.6 39.5 83.5 2.9 8.2 11.2 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.