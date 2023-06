Aaron Gordon concentré comme jamais

C’est lui qui a donné le ton pour Denver dans le Game 1 des Finals. Aaron Gordon a terminé avec 16 points et 6 rebonds dans cette victoire des Nuggets face au Heat. Un match réussi de plus pour l’intérieur cette saison et en playoffs. L’ancien d’Orlando n’a ainsi pas semblé perturbé par l’enjeu.

« J’étais assez bien préparé. J’étais impatient et c’était plaisant d’être sur le parquet », a-t-il confié après la rencontre. « C’est la norme qu’on s’est imposée depuis le début de saison. On a construit des habitudes au quotidien. Et dès qu’on arrive pour un match comme ça, au stade le plus haut du basket, on se laisse porter par nos habitudes et notre niveau de jeu. On ne change pas grand-chose. »

Aaron Gordon a peut-être réalisé sa meilleure saison en carrière cette année, sa plus solide en tout cas. Il a parfaitement rebondi après sa série ratée contre les Warriors pendant les playoffs 2022, avec une intersaison passée à Denver et consacrée au travail en compagnie notamment de ses coéquipiers Jamal Murray et Michael Porter Jr, ou même de Kawhi Leonard.

« Il est totalement concentré, comme jamais auparavant », explique la sœur du joueur, Elise, pour Andscape. « Il a refusé de sortir après les matches. Il était dans sa bulle. Il voulait prendre soin de son corps physiquement et mentalement. Beaucoup de joueurs de son âge ne font pas ça. »

Visiblement, son arrivée dans les Rocheuses fin janvier 2021 a profondément changé Aaron Gordon, qui n’est plus le même depuis ses années en Floride, à Orlando.

« Il prend du recul pour regarder les choses de plus loin. Ces deux dernières années à Denver ont changé sa culture. Il a des coéquipiers, des dirigeants et une franchise qui le motivent à devenir meilleur encore et encore », poursuit Elise Gordon. « Les Nuggets ont progressé chaque saison et il a pris le temps de réfléchir sur lui-même », ajoute son frère Drew Gordon. « Il a changé sa façon d’aborder les matches et les entraînements. Ça paye et ça porte ses fruits. »

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.5 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.9 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.2 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 Total 596 29 47.2 32.5 68.6 1.7 4.6 6.3 2.5 2.0 0.7 1.5 0.7 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.