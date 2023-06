Haywood Highsmith, la bonne surprise du Heat

Si le Heat n’a pas réussi à renverser les Nuggets ni à vraiment les bousculer en seconde période, c’est en partie à cause des contre-performances communes de Caleb Martin et Max Strus, auteurs de 3 points à 1/17 au shoot. Les deux joueurs sont clairement passés à côté de ce Game 1 à Denver.

« Tout va bien pour eux », rassure déjà Erik Spoelstra en conférence de presse. « On ne peut pas toujours mettre nos shoots. On peut gagner des matches sans tirs à 3-pts et nos joueurs peuvent prendre feu. Avec quelques tirs qui rentrent, on peut créer une avalanche. »

Heureusement pour le coach du Heat, un joueur est monté d’un cran pour compenser (un peu) cette maladresse du duo : Haywood Highsmith. Déjà intéressant dans le Game 6 contre les Celtics avec 15 points, l’ailier a été une des bonnes surprises de Miami dans cette défaite. Avec 18 points à 7/10 au shoot, il a même égalé son record en carrière, établi en saison régulière. Le match de sa vie donc, pour l’instant.

« Les Finals, c’est le stade ultime. Je me suis préparé, j’ai travaillé toute ma vie pour ça. Je suis bâti pour ça », explique le joueur. « J’ai connu des hauts et des bas durant la saison et pendant toute ma carrière. Donc je suis prêt. »

Les justes choix

Sur le parquet, Haywood Highsmith fait des choses simples et il les fait bien. Il est actif en défense, bien placé en attaque et ne force jamais. Son panier à 3-pts à 2 min 35 de la fin a même permis à Miami de revenir à moins de dix points et avec 12 points dans le dernier quart-temps, il s’est clairement montré à son avantage.

« Il est à l’aise et en confiance », constate Jimmy Butler. « Il shoote très bien, coupe vers le cercle, défend. Il fait tout ce qu’on lui demande. Dans ce match, il a permis de donner de l’espace à notre attaque. Il s’est battu en défense aussi et c’est sa marque de fabrique dans cette ligue. Il continue de le faire, même en Finals. »

Un Haywood Highsmith à ce niveau, c’est évidemment une bonne nouvelle pour Miami. Mais si Caleb Martin et Max Strus, sans oublier Duncan Robinson (3 points à 1/6 au shoot), ne retrouvent pas de l’efficacité, l’ancien joueur de Philadelphie ne pourra pas faire la différence à lui seul.

« On a besoin de ça de la part de chacun des joueurs, peu importe les minutes », réclame Erik Spoelstra. « Notre groupe est ainsi : des joueurs font des efforts, ont de l’impact et ça inspire le joueur d’à côté pour faire pareil. On a besoin de plus de choses comme ça. Il est resté prêt et a réussi de bonnes minutes. »

Haywood Highsmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHL 5 8 40.0 20.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 1.8 2021-22 MIA 19 9 34.8 32.1 40.0 0.5 0.8 1.4 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 2.3 2022-23 MIA 54 18 43.1 33.9 46.4 1.1 2.4 3.5 0.8 1.5 0.7 0.8 0.3 4.4 Total 78 15 41.5 33.1 42.9 0.9 2.0 2.8 0.7 1.2 0.5 0.6 0.3 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.