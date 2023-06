Jimmy Butler, leader idéal pour les sans-grades de Miami

C’est un simple geste qui résume parfaitement le leadership de Jimmy Butler. Alors qu’il vient d’être élu MVP de la finale de conférence Est contre Boston, ce dernier se voit proposer le trophée de champion de la conférence Est des mains de Bam Adebayo. Avec son regard, il refuse, avant d’ajouter : « Je prendrai le prochain. » Sous entendu : le trophée Larry O’Brien de champion NBA…

Une séquence captée par les caméras, où tout se joue dans l’attitude de la star de Miami. Un leader qui affiche sa confiance, ce qui permet de la diffuser auprès de tous ceux qui l’entourent. Et en Floride, ça marche.

« Je ne panique jamais, je suis très calme », décrit Jimmy Butler en conférence de presse. « Je suis constant dans tout ce que je fais, avant, pendant ou après le match. Et je pense que quand mes coéquipiers me regardent faire ça, alors ils font pareil. J’aime ça chez eux : ils ne paniquent jamais non plus. Beaucoup de mes coéquipiers ont fait de moi ce leader qui est devant vous. Je ne suis pas parfait, mais je suis moi. Mon style de leadership colle bien à Miami. Je dois rendre hommage à Dwyane Wade, qui m’a parlé de la culture d’ici et du fait qu’elle est compatible avec moi. C’est un mariage parfait. »

Les autres joueurs du Heat pourront en parler encore davantage, même si Bam Adebayo a du mal dessiner les contours du leadership de Jimmy Butler. « C’est difficile à expliquer car il fait ça différemment de ce que les gens pensent. Je dirais juste que c’est différent », glisse l’intérieur pour le Sun Sentinel.

Un compétiteur acharné qui n’a pas toujours été une star

Erik Spoelstra et Duncan Robinson ont déjà plus d’arguments à offrir. « Jimmy est un leader avec son état d’esprit, son âme, son esprit de compétition », liste le coach du Heat. « On pourrait écrire un roman sur son leadership », poursuit le shooteur. « Il le fait à sa manière. Butler est une présence apaisante. L’expérience et le travail fourni expliquent cela. Il est préparé pour ces moments. Il combine cela avec son esprit de compétition. »

Kyle Lowry confirme l’état d’esprit acharné de l’ancien joueur de Chicago, Minnesota et Philadelphie. « Il fait partie de ceux qui adorent la compétition, partout et tout le temps, que ce soit pour un jeu de cartes ou autre chose », raconte le meneur. « C’est le compétiteur ultime. On se sent bien avec un joueur comme ça dans une équipe. »

Autre élément important dans cette formation de Miami : le pedigree de Jimmy Butler. S’il est devenu All-Star au fil des années, ainsi qu’une référence en playoffs, il ne faut jamais oublier qu’il fut seulement drafté en 30e position en 2011. Et on sait que, au Heat, les joueurs non-draftés ou qui ne furent pas parmi les premiers choisis sont très nombreux. Cela fait même partie de l’identité des troupes d’Erik Spolestra.

« Ça compte, on en parle tout le temps. Notre leader fut drafté 30e », rappelle Caleb Martin, non-drafté, qui a connu la G-League. « Il n’était pas un gros choix de Draft. Son parcours est très similaire aux nôtres. Il a été négligé par beaucoup, au lycée et à l’université. Il n’était pas courtisé par les plus grandes universités. Regarder un tel joueur, ça donne de l’espoir et ça remet les choses en perspective. On ne peut pas tout avoir en même temps, cela demande deux ou trois ans à certains, parfois neuf à d’autres. Mais il faut continuer de travailler. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 Total 754 33 46.8 32.2 84.2 1.6 3.7 5.4 4.2 1.4 1.7 1.6 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.