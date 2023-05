Nikola Vucevic et les Bulls discutent d’une prolongation de contrat

L’été des Bulls s’annonce mouvementé, alors qu’il leur faudra prendre des décisions fortes pour retrouver les playoffs dans un an, mais la franchise pourrait déjà s’assurer prochainement la présence de Nikola Vucevic (17.6 points, 11.0 rebonds et 3.2 passes) dans son effectif.

Comme indiqué par The Athletic, les dirigeants de Chicago et le pivot monténégrin ont commencé à discuter d’une prolongation et les premiers retours sont plutôt bons. Tout porte donc à croire que la re-signature de « Vooch » aboutira d’ici au 30 juin, date avant laquelle les deux camps devront trouver un accord. Sans ça, le double All-Star testera le marché et pourra signer où bon lui semble, car il arrive en fin de contrat cet été.

À 32 ans, Nikola Vucevic évolue depuis mars 2021 dans l’Illinois, où il occupe la place de titulaire au poste 5. Rarement blessé, il est une valeur sûre à l’intérieur et on se souvient qu’il confiait donner sa priorité aux Bulls à l’approche de la « free agency ».

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.7 0.7 5.6 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.6 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.3 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 11.0 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.4 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.6 2020-21 * CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 2.0 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 34 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.7 Total 823 31 49.6 34.8 76.4 2.5 8.0 10.5 2.8 2.4 0.9 1.7 0.9 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.