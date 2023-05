Et si les Raptors choisissaient Sergio Scariolo…

Quels sont les techniciens qui auront droit de rencontrer une deuxième fois les dirigeants des Raptors, dans leur quête du successeur de Nick Nurse. Lundi, le Toronto Star rapportait que Steve Nash avait fait forte impression lors de son entretien, tandis que Marc Stein glissait le nom de Jordi Fernandez, assistant aux Kings, comme « outsider » pour le poste. Cela fait deux noms, et selon la Gazzetta dello Sport, le 3e nom serait Sergio Scariolo !

Alors que Scariolo est en congés après l’élimination de sa formation, le quotidien italien rapporte qu’une ultime entrevue est prévue entre les deux parties, et ce n’est qu’à l’issue de celle-ci qu’on saura si l’entraîneur de l’Espagne et de la Virtus Bologne est choisi pour succéder à Nick Nurse. Le coach italien est sous contrat jusqu’en 2024, mais la Gazzetta rapporte que les discussions se sont intensifiées sur un possible départ en NBA.

Ancien assistant de Nurse, Scariolo connaît très bien les Raptors, et la plupart des joueurs de l’effectif. A Toronto, il s’occupait plus particulièrement du secteur offensif, et son départ à Bologne avait laissé un grand vide dans le staff.