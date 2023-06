Ce sera la grand sujet des jours et des semaines à venir chez les Celtics : l’avenir de Jaylen Brown. L’arrière All-Star possède une dernière année de contrat à 31.8 millions de dollars, et ses dirigeants ont la possibilité de le prolonger dès cet été. Après sa sélection dans une All-NBA Team en 2022, il peut toucher le pactole : 295 millions de dollars sur cinq ans !!!

Si les Celtics ne le prolongent pas cet été, ils prennent le risque que leur joueur soit « free agent » non protégé en 2024, et qu’il signe ailleurs sans la moindre contrepartie. Voilà pourquoi c’est « extrêmement important » selon Jayson Tatum que les dirigeants le prolongent sur le long terme.

« C’est l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Il pèse des deux côtés du terrain, et il est encore relativement jeune. Il a déjà accompli tellement de choses. Donc, je pense que c’est extrêmement important » répète-t-il.

Jaylen Brown verra ça en temps voulu

Interrogé sur son avenir, Jaylen Brown a d’abord botté en touche. « Je m’attendais à gagner ce soir et à aller de l’avant. C’est sur cela que je m’étais concentré et c’est sur cela que je me suis concentré. Nous avons échoué. J’ai échoué. Il est difficile de penser à autre chose en ce moment, pour être honnête. On abordera ça quand ce sera le moment ».

Un journaliste insiste, mais Jaylen Brown ne lâche pas. « Vous m’avez demandé quel était le cheminement de ma réflexion ? Je ne sais pas vraiment… Je ne sais même pas comment répondre à cette question en ce moment, pour être honnête. Ce que je pense, c’est qu’il faut prendre les choses au jour le jour, se concentrer sur l’amélioration. Se concentrer sur ce que l’avenir nous réserve et envisager les choses à partir de là. Je pense que je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question. »

Un départ dans l’ordre du possible

Il y a deux mois, ce même Jaylen Brown n’avait pas fermé la porte à un départ, et pour lui, la balle est dans le camp de ses dirigeants.

« Je n’en sais rien… Tant qu’on a besoin de moi… Cela ne dépend pas de moi… » avait-il répondu à la même question. « Nous verrons ce qu’ils pensent de moi au fil du temps et ce que je pense d’eux au fil du temps. J’espère que, quoi qu’il en soit, cela aura du sens. Mais je resterai là où on veut de moi. Là où on a besoin de moi et où on me traite correctement. J’apprécie simplement les moments qu’on vit actuellement. Si c’est pour y jouer toute ma carrière, alors ce sera pour toute ma carrière. Si ce n’est pas le cas, ce ne sera pas le cas… Quelques-uns des plus grands joueurs n’ont pas fini leur carrière dans la même franchise. Michael Jordan a pris sa retraite aux Wizards. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 Total 470 30 47.7 36.5 72.3 0.9 4.3 5.2 2.2 2.5 1.0 2.0 0.4 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.