Aux Lakers, on veut continuer de tirer le meilleur du tandem LeBron-Davis

Catastrophiques pendant les deux-tiers de la saison, les Lakers ont animé la fin de saison en arrachant leur place au « play-in », puis en éliminant les Grizzlies et les Warriors. Finalement, l’aventure s’est arrêtée il y a une semaine par un cinglant « sweep » face aux Nuggets, mais pour Rob Pelinka, ses joueurs et son coach ont posé les fondations pour la saison prochaine.

« Je pense que cette saison a été une saison de progression et de croissance pour les Lakers. Évidemment, nous n’avons pas atteint notre objectif ultime, à savoir la 18e bannière, ce que nous visons toujours. Mais il faut d’abord féliciter Darvin Ham et son staff pour avoir établi un pilier de notre franchise, à savoir la façon dont nous nous battons jusqu’au bout » avait confié Rob Pelinka lors de la conférence de presse de fin de saison. « C’est une équipe qui s’est battue jusqu’au bout et je pense que c’est ce qu’on doit à nos fans en tant que franchise. C’est quelque chose que nous exigeons de nos joueurs et cela commence vraiment avec notre coach, notre leader et les qualités qu’il a inculquées. Donc, je le répète, je caractériserais cette saison par la progression et la croissance vers notre objectif ultime qui est le 18e titre de l’histoire de la franchise ».

« Comme piliers, LeBron et AD forment pour nous une combinaison sans équivalent »

Avec la signature de LeBron James en 2018 puis l’arrivée d’Anthony Davis en 2019, l’objectif des Lakers était clair : retrouver les sommets ! Amis dans la vie, le duo a montré sa complémentarité dès la première saison en décrochant le 17e titre de la franchise. Certes, c’était dans « la bulle », et dans des conditions inédites, et certes l’équipe n’a jamais fait mieux que 7e de sa conférence depuis, mais pour le président de la franchise, le bilan reste largement positif depuis la constitution de leur tandem.

« Si vous regardez les quatre dernières saisons, nous avons disputé les playoffs à trois reprises avec une finale de conférence et un titre de champion NBA. Je pense que c’est franchement là où nous sommes censés être. Je ne suis donc pas en train de bomber le torse et d’en être fier. C’est là que les Lakers sont censés être. Et comme Darvin l’a dit, notre travail est de continuer à construire là-dessus » explique Rob Pelinka. « LeBron et AD, comme piliers, forment pour nous une combinaison sans équivalent sur laquelle nous continuerons à nous appuyer et autour de laquelle nous construirons. Tous les deux sont des joueurs avec une incroyable personnalité. Ils veulent gagner et jouer au basket comme il faut. Nous sommes fiers de cette combinaison de superstars et nous voulons continuer à miser là-dessus et à miser sur la progression que nous avons eue cette année pour la saison prochaine ».

