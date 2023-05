Carmelo Anthony se souvient du jour où il a refusé de rejoindre le Heat de LeBron James et Dwyane Wade

La semaine dernière, Carmelo Anthony a officialisé sa retraite sportive, et il a rejoint la belle liste des stars qui n’ont jamais gagné un titre. On y trouve, en vrac, Allen Iverson, Karl Malone, Reggie Miller, Charles Barkley ou encore Steve Nash et Patrick Ewing. Neuvième meilleur marqueur de la NBA, « Melo » n’aura pas réussi à imiter ses deux potes de la Draft 2003 : Dwyane Wade et bien sûr LeBron James. Alors qu’il fête ses 39 ans ce 29 mai, il assure qu’il ne regrette pas de ne pas avoir gagné de titre.

« Je suis en paix avec ça. L’idée qu’on est un loser quand on ne gagne pas de titre ne me dérange plus », confie-t-il à Sports Illustrated. « Pour moi, j’ai gagné. J’ai gagné en 2003 (en NCAA), j’ai gagné la nuit où j’ai serré la main de David Stern sur cette scène. J’ai réussi à sortir de Red Hook. J’ai gagné dans la vie. La bague est la seule chose que je n’ai pas eue. Cela aurait été un grand accomplissement, mais je ne le regrette pas, parce que j’ai l’impression d’avoir fait tout ce que je pouvais pour l’obtenir ».

Un contrat de trois ans au Heat…

Trois fois champion olympique, Anthony possède l’un des plus beaux palmarès de sa génération, et il est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire. Mais en NBA, il n’aura jamais réussi à faire mieux qu’une finale de conférence. C’était en 2009 et ses Nuggets étaient tombés sur les Lakers de Kobe Bryant, futurs champions. Peut-être qu’il aurait dû accepter de rejoindre les « Heatles » à Miami ? Dwyane Wade l’avait appelé…

« Mon seul regret, c’est de ne pas avoir été assez intelligent sur le côté business du basket… J’avais reçu un appel de D-Wade : « Prends le contrat de trois ans. On le fait tous ! » Et je lui ai répondu : « Mais tu sais d’où je viens ? Je suis heureux mon frère ! Je suis bien à Denver. »

La saison suivante, Melo fera le forcing pour quitter les Nuggets et rejoindre Amar’e Stoudemire aux Knicks, chez lui, à New York. Mais il n’y connaîtra pas le même succès que ses potes à Miami. Son histoire newyorkaise, ou plutôt avec Phil Jackson, finira même très mal. Idem à Houston où il avait rejoint James Harden et Chris Paul. En fait, il mettra du temps à accepter que le basket avait changé, et qu’il lui fallait accepter de jouer ailier-fort, ou même de sortir du banc.

« J’aurais aimé venir plus tôt à Portland »

« Personne ne me l’a jamais vraiment expliqué », regrette Carmelo Anthony à propos de son passage raté aux Rockets. « Pour être franc, personne ne peut me l’expliquer, parce qu’il n’y a pas de véritable raison à tout ce qui s’est passé. Et je m’en suis voulu. J’ai accepté de sortir du banc. J’ai fait tout ce qu’on m’a demandé de faire. Je n’arrêtais pas de me dire que ça devait être plus profond que ça. J’ai eu l’impression que ça dépassait le cadre du basket à ce moment-là. »

Finalement, alors qu’il envisage de raccrocher les baskets, il accepte de rejoindre les Blazers. Là-bas, il revit, et s’offre une fin de carrière digne de ce nom : « Vu où ils en étaient, et vu où j’en étais, c’était littéralement parfait ! C’était facile. Aucune pression. J’étais en paix avec moi-même. Avec le recul, c’était 20 sur 20, mais j’aurais aimé y venir plus tôt… »

Comme quoi, il y a tout de même quelques regrets…

Carmelo Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 DEN 82 37 42.6 32.2 77.7 2.2 3.8 6.1 2.8 2.7 1.2 3.0 0.5 21.0 2004-05 DEN 75 35 43.1 26.6 79.6 1.9 3.8 5.7 2.6 3.1 0.9 3.0 0.4 20.8 2005-06 DEN 80 37 48.1 24.3 80.8 1.5 3.4 4.9 2.7 2.9 1.1 2.7 0.5 26.5 2006-07 DEN 65 38 47.6 26.8 80.8 2.2 3.8 6.0 3.8 3.1 1.2 3.6 0.4 28.9 2007-08 DEN 77 36 49.2 35.4 78.6 2.3 5.1 7.4 3.4 3.3 1.3 3.3 0.5 25.7 2008-09 DEN 66 35 44.3 37.1 79.3 1.6 5.2 6.8 3.4 3.0 1.1 3.0 0.4 22.8 2009-10 DEN 69 38 45.8 31.6 83.0 2.2 4.4 6.6 3.2 3.3 1.3 3.0 0.4 28.2 2010-11 * All Teams 77 36 45.5 37.8 83.8 1.5 5.8 7.3 2.9 2.9 0.9 2.7 0.6 25.6 2010-11 * DEN 50 36 45.2 33.3 82.3 1.5 6.1 7.6 2.8 2.7 0.9 2.8 0.6 25.2 2010-11 * NYK 27 36 46.1 42.4 87.2 1.5 5.2 6.7 3.0 3.3 0.9 2.4 0.6 26.3 2011-12 NYK 55 34 43.0 33.5 80.4 1.6 4.7 6.3 3.6 2.8 1.1 2.6 0.4 22.6 2012-13 NYK 67 37 44.9 37.9 83.0 2.0 4.9 6.9 2.6 3.1 0.8 2.6 0.5 28.7 2013-14 NYK 77 39 45.2 40.2 84.8 1.9 6.2 8.1 3.1 2.9 1.2 2.6 0.7 27.4 2014-15 NYK 40 36 44.4 34.1 79.7 1.8 4.8 6.6 3.1 2.2 1.0 2.2 0.4 24.2 2015-16 NYK 72 35 43.4 33.9 82.9 1.4 6.4 7.7 4.2 2.5 0.9 2.4 0.5 21.9 2016-17 NYK 74 34 43.3 35.9 83.3 0.8 5.1 5.9 2.9 2.7 0.8 2.1 0.5 22.4 2017-18 OKC 78 32 40.4 35.7 76.7 0.9 5.0 5.8 1.3 2.5 0.6 1.3 0.6 16.2 2018-19 HOU 10 29 40.5 32.8 68.2 0.9 4.5 5.4 0.5 3.2 0.4 0.8 0.7 13.4 2019-20 POR 58 33 43.0 38.5 84.5 1.2 5.1 6.3 1.5 3.0 0.8 1.7 0.5 15.4 2020-21 POR 69 25 42.1 40.9 89.0 0.5 2.6 3.1 1.5 2.1 0.7 0.9 0.6 13.4 2021-22 LAL 69 26 44.1 37.5 83.0 0.9 3.3 4.2 1.0 2.4 0.7 0.9 0.8 13.3 Total 1260 35 44.7 35.5 81.4 1.6 4.6 6.2 2.7 2.8 1.0 2.4 0.5 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.