Ryan Saunders conseille aux jeunes de s’inspirer de Nikola Jokic

Après une expérience globalement ratée sur le banc de Minnesota, Ryan Saunders a rebondi à Denver en prenant un peu de recul. Il n’était plus le coach principal, mais désormais l’assistant de Michael Malone.

Un an après ce choix, l’ancien coach des Wolves est en Finals. Difficile de faire mieux jusqu’à maintenant, en attendant peut-être de remporter une bague contre Boston ou Miami.

« C’est génial, à tous les niveaux », confirme-t-il pour le Star Tribune. « C’est superbe d’être à côté de Malone, d’apprendre de lui, de partager des moments avec lui. Il n’est pas un des meilleurs coaches de la ligue par hasard. La réussite de cette équipe cette saison m’a permis de vivre beaucoup d’expériences très intéressantes, le All-Star Game par exemple, et ce parcours à l’Ouest, avec l’opportunité de gagner le titre. »

Meilleure attaque des playoffs, les Nuggets ont aussi affiché une grosse défense, et ça, c’est le secteur de Saunders qui est chargé de la mettre en place. Quelle est sa formule ?

« C’est simplement grâce aux joueurs », répond-il. « Je n’ai jamais fait partie d’un groupe aussi généreux, dur au mal de ma vie. Jamais je n’ai vu des joueurs accepter autant leur rôle, accepter le coaching ainsi. J’ai connu des grands joueurs qu’on pouvait diriger, mais eux, ils sont incroyables. Ils veulent progresser, ils acceptent les responsabilités. »

Il insiste sur les qualités défensives de Nikola Jokic

Le plus grand de tous dans ce groupe, c’est évidemment Nikola Jokic, même si ce dernier veut mettre l’accent sur Jamal Murray. Double MVP de la saison régulière, le pivot serbe tourne à 29.9 points, 13.3 rebonds et 10.3 passes de moyenne depuis le début des playoffs ! Sans oublier son 53% de réussite au shoot et 47% à 3-pts…

« Mon Dieu… Je pourrais en parler des heures », explique Ryan Saunders. « Son travail est incroyable. Il bosse dur chaque fois qu’il est sur le parquet. Il est impliqué. Tout ce qu’il fait, il le fait avec la victoire en tête, ou pour aider ses coéquipiers. C’est un leader par l’exemple. Il veut être un bon coéquipier et c’est remarquable à observer. Je pense que beaucoup de jeunes, s’ils ne regardent pas Jokic, devraient s’en inspirer. Il a tellement de qualités, pas seulement sportives mais humaines. »

Quelle serait la qualité préférée de l’assistant chez la star de Denver ?

« Je peux en citer plusieurs mais je dirais ses passes, sa vision du jeu. Ses appuis poste-bas aussi. Il est excellent également pour faire des écrans et reste un bien meilleur défenseur que les gens ne l’imaginent. On ne le souligne pas assez. Vraiment, je propose aux gens de regarder ça de près. Il donne le maximum à chaque fois. »