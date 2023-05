Nikola Jokic : « Jamal Murray est notre meilleur joueur depuis le premier tour »

Nikola Jokic est entré dans l’histoire avec deux séries d’affilée en « triple-double », et il a même été récompensé du trophée Magic Johnson, de meilleur joueur de la finale de la conférence Est. Malgré ses 29.9 points, 13.3 rebonds et 10.3 passes de moyenne, le double MVP ne se considère pas comme le meilleur joueur de Denver dans ces playoffs, et il cite plutôt Jamal Murray (27.7 pts/m à 48% aux tirs).

« Jamal mérite toute cette attention, surtout parce qu’il a une grosse moyenne de points. Il vient de tourner à 30 points de moyenne avec un pourcentage élevé (face aux Lakers). Je pense que c’est vraiment difficile à faire, surtout avec une telle moyenne de points » estime Jokic. « Mais il n’y a pas que les points. C’est aussi son énergie. Depuis le premier tour, il y a cette énergie, et c’est notre meilleur joueur depuis le premier tour. Il a vraiment élevé son niveau de jeu. »

Jamal Murray en « energizer »

Ce que Jokic apprécie chez Murray, c’est qu’il peut faire autre chose que marquer des points lorsqu’il n’est pas dans un bon soir.

« Même s’il ne réussit pas ses tirs, son énergie est toujours bonne. Je pense que c’est la meilleure des sensations pour les gars qui l’entourent. On sait qu’il peut mettre ses tirs, et qu’il peut atteindre les 50 points. Mais quand les choses ne vont pas comme il le souhaite, il ne s’effondre pas. Il continue à jouer. Il se bat toujours. Je pense que c’est ce qu’il y a de mieux chez lui en ce moment. »

Pour autant, est-ce que Murray n’est pas sous-estimé ? « Pour être franc, on ne peut pas contrôler ce que les gens vont dire de vous ou ne vont pas dire de vous, donc je ne vais même pas faire de commentaires sur le fait qu’il le mérite ou non. Je pense qu’il le mérite, mais qui suis-je pour le penser ? » ironise Jokic.

Une relation construite dans le temps

Plus sérieusement, le Serbe a aussi été interrogé sur sa relation avec son meneur de jeu. On ne les cite jamais parmi les meilleurs duos de la NBA, et Jokic reconnaît que les deux ont mis un peu de temps à bien jouer ensemble.

« Lors de mes deux premières saisons, si vous vous souvenez bien, j’avais de très bons automatismes avec Gary Harris. On jouait vraiment bien à deux, alors que ça s’est fait plus lentement avec Jamal. Mais il a toujours eu de la rage dans son regard. Il y a toujours eu ce quelque chose… Je ne sais pas s’il poursuit quelque chose, ou s’il cherche à être le meilleur… Mais il a toujours voulu davantage. Si je devais me souvenir d’une chose de lui lors de mon année rookie, c’est ça. Il était affamé ».

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 Total 410 31 44.7 37.3 87.0 0.8 2.9 3.7 4.2 1.8 1.0 2.0 0.3 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.