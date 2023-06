Nikola Jokic, jamais sans les siens

L’image de Nikola Jokic s’offrant aux bras de ses proches après un match est devenu comme un rituel. Ces embrassades chaleureuses n’ont rien d’anodin pour celui qui a trouvé dans cet équilibre auprès de sa famille le meilleur moyen de s’épanouir et de briller en NBA.

Ce socle familial est pour beaucoup dans sa réussite, et le pivot des Nuggets en est bien conscient, lui qui a rappelé la raison pour laquelle il avait traversé l’Atlantique en 2015. Pour tenter sa chance en NBA, mais pas que… Sa petite amie de l’époque, devenue sa femme aujourd’hui, Natalija Macesic, ayant ainsi fait le chemin avant lui.

« À l’époque, je n’avais jamais pensé pouvoir faire partie de la NBA », a-t-il même lancé. « Mais tout semblait connecté et on pouvait tous se retrouver aux Etats-Unis, donc c’était une bonne chose pour nous. C’était peut-être un signe car ma femme, qui était ma petite amie à l’époque, est allée à l’université dans l’Oklahoma et on a été séparé pendant sept ou huit mois, je ne me souviens plus. Nous étions jeunes et si c’était une belle période, et c’était chouette de se retrouver à 20 ou 21 ans. Je ne pensais pas pouvoir rejoindre la NBA. Mais c’était un bon signe que je retrouve ma famille, même si je ne savais pas qu’elle allait devenir ma femme, dès le premier jour. »

La famille, son équilibre

À ses côtés, il peut aussi compter sur ses deux grands frères, Nemanja, qui était lui aussi déjà aux Etats-Unis, et Strahinja, qui en plus de ses parents, l’aident à trouver la paix au quotidien depuis huit ans maintenant.

« Ça a été comme ça toute ma vie », a-t-il ajouté. « Ma famille, ma mère et mon père m’ont toujours soutenu, surtout mon père. Il a toujours pensé que je pouvais viser plus haut, comme Jamal Murray, qui a toujours voulu viser plus haut. Ensuite, quand j’ai déménagé, mon frère aîné a pris ce rôle et a vécu avec moi, puis nous sommes venus aux États-Unis, et ça a été mon frère, Nemanja, qui vit ici depuis neuf ans. Ça fait 15 ans qu’on est ensemble, et c’est juste une belle aventure. Pour être honnête, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j’étais surtout heureux de pouvoir être avec eux. Quand on est enfant et qu’on est le petit, on veut toujours être avec ses grands frères. J’étais plus heureux d’être près d’eux que d’être en NBA ».

À l’heure de la surmédiatisation et de l’apogée des réseaux sociaux, Nikola Jokic a toujours détonné par sa simplicité lors de son ascension vers les sommets. Un autre symbole a été sa remise du trophée de MVP de la saison au sein de son écurie, sa passion pour les chevaux représentant également une grande partie de sa vie. Et cet équilibre familial colle parfaitement à la personnalité du joueur, malgré ses accomplissements historiques sur le terrain.

« Il n’a jamais changé », a confirmé son coach, Mike Malone, qui est arrivé à Denver en même temps que lui. « Nous le voyons tous, dans tous les domaines de la vie. Comment la célébrité et la fortune vous affectent-elles ? Pour la plupart des gens, ça leur monte à la tête et ils deviennent différents. Parfois, ils oublient d’où ils viennent et qui les a aidés à arriver là où ils sont. Ce que j’aime chez Nikola ? Au-delà du basket, c’est un jeune homme qui est un père et un mari fier. Malgré tous les succès, les MVP, les contrats max, tout ça, il est toujours le même. C’est quelque chose qui m’émerveille. Je connais cette ligue et ce jeu depuis longtemps et c’est très rare dans ce milieu ».

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 Total 596 31 55.3 34.8 82.9 2.6 7.9 10.5 6.6 2.8 1.2 2.9 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.