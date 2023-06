Bruce Brown, un relais à la mène épanoui

« On a été surpris qu’il soit disponible le deuxième jour de la ‘free agency’ », remarquait Mike Malone cette semaine au sujet de Bruce Brown. Surpris, car malgré sa meilleure année en carrière avec les Nets, et des qualités de « puncheur » bien connues, l’arrière n’a pas été autant convoité qu’on aurait pu l’imaginer.

« Les rumeurs qui circulaient l’année dernière lors de la ‘free agency’ disaient que je recevais beaucoup d’offres, ce qui n’était pas le cas. Personne ne voulait vraiment de moi parce qu’ils ne savaient pas si je pouvais mener ou non. Je l’ai un peu pris pour moi », admet aujourd’hui le remplaçant des Nuggets.

Cette réticence des autres clubs était pour partie liée à son utilisation avec les Nets. Ces derniers, qui ne manquaient pas de porteurs de balle à l’époque (Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant), ont été jusqu’à l’utiliser comme pivot, malgré sa petite taille (1m93). Pas simple dans ce contexte de montrer des qualités de gestionnaire.

« Je savais qu’après la saison, la façon dont je jouais à Brooklyn ne correspondrait pas, ou que les gens se poseraient des questions sur ma façon de jouer. Donc j’ai dit à mon agent que j’allais me faire entuber cet été. Je le savais déjà. J’étais revanchard », se souvient le joueur de 26 ans.

C’est ici que Denver est arrivé et n’a pas eu de mal à le convaincre. « La première fois qu’ils m’ont dit que je pouvais venir là et jouer meneur parce que Jamal (Murray) et Mike (Michael Porter Jr.) sortaient de blessure, c’est exactement ce que je voulais entendre. C’était donc parfait. »

Troisième « usage rate » de l’équipe

Son envie d’évoluer au poste 1 a été d’autant plus entendue qu’en milieu de saison, les Nuggets ont transféré le meneur remplaçant attitré, Bones Hyland, puis récupéré Reggie Jackson. Ce dernier a peu à peu disparu de la rotation de Mike Malone, et ne joue quasiment pas durant ces playoffs.

Sur cette campagne, derrière les deux manieurs de ballon les plus importants de l’équipe, Nikola Jokic et Jamal Murray, Bruce Brown affiche le troisième « usage rate » le plus élevé et il est le troisième joueur à toucher le plus de ballons.

L’intéressé assure que glisser à ce poste, la plupart du temps en évoluant aux côtés de Jamal Murray qui joue 39 minutes par match, a été « très simple. Je pense qu’il y a eu un déclic tout de suite, je devais être plus agressif. J’étais un peu passif au début de l’année, j’essayais de me repérer. Mais mes coéquipiers m’ont dit d’être agressif, d’être moi-même, que personne ne pouvait défendre sur moi. C’était donc facile de passer meneur de jeu remplaçant. »

À l’arrivée : sa meilleure saison en carrière avec 11.5 points (et 12 points en playoffs) et 3 passes de moyenne. « Je n’ai pas montré que je pouvais mener à Brooklyn, mais ici, je suis majoritairement le meneur remplaçant si l’on peut dire. Dans les minutes les plus importantes du match, je suis sur le terrain, je contribue des deux côtés du terrain. La plus grande question était de savoir si je pouvais marquer sans être aux côtés des deux grands joueurs (Durant et Irving) avec lesquels j’ai joué l’année dernière, et je l’ai prouvé », termine Bruce Brown.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.