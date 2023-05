Audiences TV | Une finale de conférence Ouest très suivie

Même si la série Denver – Los Angeles n’a duré que quatre matches, ils ont tous été accrochés et intéressants, et les téléspectateurs ont donc suivi avec assiduité cette finale de conférence Ouest. La preuve avec les excellentes audiences données par Sports Media Watch.

Le Game 4 a notamment été regardé par 8.21 millions de personnes en moyenne sur ESPN, avec un pic en fin de partie à 11.48 millions. C’est le troisième match de finale de conférence le plus suivi depuis cinq ans.

Avec 7.9 millions de téléspectateurs en moyenne, cette série est d’ailleurs la finale de conférence la plus regardée depuis 2018, et l’époque des duels entre Warriors et Rockets à l’Ouest, Cavaliers et Celtics à l’Est, qui avaient rassemblé respectivement 9.4 et 8.4 millions de personnes par rencontre.

C’est évidemment bien supérieur aux audiences de la saison passée où la série entre Warriors et Mavericks avait seulement attiré 6.7 millions de téléspectateurs par match. Et même si ce fut un coup de balai, LeBron James, Nikola Jokic et les autres sont désormais la série la plus regardée des playoffs 2023, devant la demi-finale entre les Lakers et les Warriors, qui fut pourtant un carton d’audiences.