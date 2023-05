Les Lakers n’imaginent pas LeBron James prendre sa retraite

« Je dois y réfléchir ». Ces quelques mots prononcés par LeBron James après l’élimination des Lakers ne sont clairement pas passés inaperçus, chez les fans comme au sein du « front office » californien, qui se retrouve là face à une première secousse dès l’ouverture de son intersaison.

Vice-président et GM de la franchise, Rob Pelinka a été le premier à réagir, assurant qu’il laissera le temps de la réflexion et le soutiendra au long de ce processus.

« LeBron a tellement donné au basket. Quand tu es dans cette position, tu peux te donner le droit de pouvoir décider si tu veux continuer à donner davantage. Bien sûr, notre espoir est qu’il puisse continuer sa carrière, mais on veut aussi lui donner le temps pour traverser ça et on le soutiendra tout au long de ce parcours », a-t-il indiqué lors de sa première intervention médiatique depuis la défaite des Lakers.

Pour son coach, Darvin Ham, le questionnement de LeBron James pour la suite de sa carrière est peut-être simplement dû à la déception de ce « sweep », alors que les Lakers avaient réussi à renverser des montagnes, en arrachant une place pour le play-in, puis les playoffs où ils ont sorti les Grizzlies et le champion en titre.

« Après une défaite difficile comme celle-là, le travail que nous avons accompli cette saison, je pense que j’étais prêt à prendre ma retraite après la nuit dernière, aussi », a glissé un Darvin Ham blagueur.

Retrouver le moral… et la santé

Mais au-delà de ça, il y a également l’aspect physique. À 38 ans, LeBron James doit de plus en plus faire face aux pépins physiques, alors même qu’il a disputé les 48 minutes du Game 4 lundi soir. Chaque moment de récupération est plus long, il en va de même pour ses périodes de convalescence.

Rob Pelinka prend le problème à l’envers, considérant que ce qu’a fait LBJ lundi était du domaine de l’exceptionnel.

« À chaque blessure, on recherche différentes opinions médicales, et certains ont douté du fait qu’il pourrait rejouer cette saison. Donc le voir finir la saison avec 48 minutes, à un cheveu d’un triple-double à 40 points, pour un joueur dans sa 20e saison NBA… Clairement, il a la bonne recette, parce qu’entre le constat de docteurs qui disait que sa saison était peut-être terminée, et la façon dont il a terminé la saison, c’est époustouflant ».

Du côté des joueurs, on a en tout cas du mal à imaginer LeBron James prendre sa retraite cet été.

« Ce serait fou de le voir s’éloigner du jeu, surtout que j’ai l’impression qu’il a encore beaucoup d’énergie dans le réservoir », a notamment expliqué D’Angelo Russell.

« J’ai l’impression que c’est dans la nature humaine, à son âge et au niveau auquel il joue, alors qu’il fait tant travailler son corps » confirme Troy Brown Jr. « Je ne lui en veux pas de se sentir ainsi. Personnellement, j’ai le sentiment qu’il va continuer à jouer parce qu’il aime ce sport ».

Difficile en effet d’imaginer LeBron James quitter la NBA cet été, alors qu’il a toujours dit que son dernier objectif était de jouer avec son fils. Mais c’est la première fois que la possibilité existe…

Si le choix de LeBron James sera primordial, il s’agit peut-être aussi d’un coup de pression aux dirigeants, car Rob Pelinka va devoir afficher des garanties en terme de roster, alors que seuls quatre joueurs (LeBron James, Anthony Davis, Jarred Vanderbilt et Max Christie) sont sous contrat pour 2023/24 du côté de Los Angeles.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 Total 1421 38 50.5 34.5 73.5 1.2 6.3 7.5 7.3 1.8 1.5 3.5 0.8 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.