Nikola Jokic, la superstar de l’ombre

On a parfois tendance à se dire qu’il vaut mieux profiter autant que possible de Nikola Jokic, car une fois retraité, on l’imagine difficilement rester proche de la NBA ou même des États-Unis. Il faut dire que le Serbe est, peut-être plus encore qu’un Tim Duncan en son temps, l’anti-superstar par excellence de cette ligue.

Double lauréat du trophée de MVP de la saison régulière, et désormais tenant du titre du MVP de la finale de la conférence Ouest, le « Joker » est —malgré lui— un habitué des discours de remerciements alors qu’il est tout sauf fan de ce genre d’événements.

Forcément, au moment de réagir à cette première qualification des Nuggets pour les Finals, Nikola Jokic ne pouvait que jouer le leader altruiste et mettre en avant toute sa franchise, quitte à se mettre en retrait. Un trait de caractère qui le définit finalement assez bien, alors qu’il a pourtant tourné à quasiment… 28 points, 15 rebonds et 12 passes de moyenne (!) en finale de conférence…

« Je suis vraiment content pour les gars et l’organisation, par rapport à la manière dont nous nous battons. Je me rappelle de l’époque où personne n’était présent dans [notre salle], on pouvait carrément entendre le ballon rebondir sur le sol, il n’y avait pas le moindre spectateur… Donc je suis juste heureux pour l’organisation, pour les fans, pour le coach, pour tous les joueurs qui ont été remis en question. Cela signifie beaucoup pour le collectif que nous avons et pour moi. »

Toujours très classe et très humble dans la presse, Nikola Jokic a d’ailleurs une pensée pour quelqu’un en particulier, quand on lui demande de citer celui dont il est le plus fier, celui pour qui il est le plus heureux…

« Je dirais Jamal [Murray], simplement parce qu’il a été blessé et qu’il a traversé une période délicate. Il a pensé être transféré, mais la manière dont il nous guide, dont il contrôle le jeu, dont il rentre ses tirs et dont il joue, c’est très bien. Je suis tellement heureux pour lui, il prouve juste sa valeur et que c’est un joueur spécial de cette ligue. »

Les réseaux sociaux ? « Une perte de temps »

Ce qui peut également surprendre et détonner à l’ère du 100% numérique, c’est l’absence de Nikola Jokic de l’univers des réseaux sociaux. Seule sa femme, Natalija, permet de suivre un minimum son quotidien hors des parquets et cela ne dérange surtout pas le pivot des Nuggets, qui considère tout ça comme une « perte de temps ».

En revanche, le joueur de 28 ans est conscient que ces interactions sociales peuvent parfois être utiles et il a justement pu en faire l’expérience quand il en était un adepte, au début des années 2010. Comme quand il s’agit, notamment, de trouver des partenaires partants pour jouer au basket en Serbie.

Et, plus d’une décennie plus tard, le « Joker » se dit carrément prêt à… partager un 3-contre-3 (voire un 5-contre-5) contre des inconnus qui feraient appel à lui, lors de son retour au pays ! Ce qui n’est pas sans nous rappeler le « pickup game » improvisé en Suisse d’un certain… Jimmy Butler, l’été dernier.

« Vous savez à quel point il est difficile de trouver un terrain pour jouer en extérieur, surtout dans ma ville natale [Sombor, ndlr] ? », précise à ce sujet le double MVP. « Je me souviens de jours où vous pouviez sortir à 5 heures de l’après-midi et, si vous perdiez ne serait-ce qu’un match, vous pouviez déjà rentrer chez vous. C’est vraiment difficile de trouver six gars prêts à jouer et ça n’a pas changé, donc si quelqu’un veut jouer en extérieur, il peut m’appeler (rires). Pour être honnête, je suivrai toujours les mecs qui aiment jouer de façon professionnelle et qui aiment le 3-contre-3. D’ailleurs, les Serbes sont vraiment bons à ce niveau et je me rappelle de la manière dont je jouais à l’époque… »

Mais aujourd’hui, malgré sa belle notoriété, Nikola Jokic ne tient quand même pas à baigner dans l’univers des réseaux sociaux. Une manière, aussi, de ne jamais tomber sur les critiques qui peuvent être prononcées à son égard et qui peuvent en affecter certains…

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 Total 596 31 55.3 34.8 82.9 2.6 7.9 10.5 6.6 2.8 1.2 2.9 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.