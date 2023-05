Pour Anthony Davis, c’est le titre ou rien

Avec 26.8 points, 14 rebonds et 2.8 contres de moyenne dans cette série face à Denver, Anthony Davis n’a pas ménagé ses efforts. Il est simplement tombé sur plus fort, c’est-à-dire Nikola Jokic, élu MVP de cette finale de conférence Ouest.

Les chances n’étaient pas du côté de Los Angeles après leur début de saison catastrophique mais, avec les transferts en février et une défense retrouvée, l’équipe a élevé son niveau de jeu pour remonter au classement et finalement réussir d’excellents playoffs.

Au fond, tomber face à une telle équipe de Denver, avec une cohésion collective si impressionnante, n’est-ce pas logique, donc plus facile à avaler ?

« C’est sûr qu’on se souvient d’où l’on est parti et où l’on arrive », commence Anthony Davis en conférence de presse avant de nuancer. « Mais ce n’était clairement pas notre objectif. Les petites victoires, ce n’est pas pour nous. On joue pour le titre. On n’a pas été à la hauteur de l’enjeu. C’est difficile à accepter. Avec les jours et les semaines qui vont passer, on va y repenser et prendre du recul. »

L’intérieur de Los Angeles arrive tout de même à voire le verre à moitié plein, avec cette seconde partie de saison, ces playoffs et la confirmation que son duo avec LeBron James peut encore fonctionner. Surtout après la déception de l’exercice 2021/2022.

« Les deux dernières années, et même encore cette année, soit j’ai été blessé, soit c’est LeBron qui l’a été, quand on ne l’était pas tous les deux », rappelle l’ancien joueur des Pelicans. « Donc être en bonne santé pendant la deuxième partie de saison et faire cette finale de conférence, c’est bien. On va dans la bonne direction, c’est sûr. Mais ce n’était pas notre but. On ne veut pas seulement se rapprocher du titre, on veut le prendre. C’est l’objectif dès le premier jour et au quotidien. Et je suis certain que ce sera encore le cas la saison prochaine. On pense qu’on domine ensemble avec LeBron, et avec des joueurs autour de nous, ça peut le faire. On y croit. »

« Comme James vieillit, je dois être le moteur principal pour porter l’équipe certains matches »

C’est pourquoi la déception revient vite car Anthony Davis et les Lakers n’étaient qu’à huit victoires d’une nouvelle bague. Et avec LeBron James qui va sur ses 39 ans et hésite pour la suite de sa carrière, des occasions en or comme celle-là ne se représenteront peut-être pas…

« C’est évident qu’il y avait là une fenêtre de tir pour le titre. On n’en a pas tellement pour gagner le trophée. Lui a eu la chance de gagner huit fois de suite la finale de conférence à l’Est. Je dois faire mieux pour l’aider. On sait que les chances seront minces à l’avenir et qu’il ne va pas rajeunir. C’est pour cela que c’est capital pour nous et que ça fait mal quand on n’y arrive pas. »

Étincelant quand il a fallu porter les Lakers lors des absences de LeBron James durant la saison régulière, Anthony Davis, même s’il n’a joué que 56 matches, a réalisé une belle année avec 25.9 points, 12.5 rebonds et 2 contres de moyenne. Une de ses meilleures en carrière même.

Mais chaque année qui passe pèse sur l’organisme du « King » et le champion 2020 est conscient qu’il doit prendre encore plus de responsabilités à Los Angeles. Encore davantage en 2023/2024.

« Je dois trouver un moyen de faire encore mieux et d’être plus régulier pour l’équipe », annonce Anthony Davis. « Comme James vieillit, je dois être le moteur principal pour porter l’équipe certains matches. Il y a des matches où il peut le faire, mais on ne peut pas s’attendre à ce qu’il le fasse pendant 82 rencontres. C’est là que j’interviens. Je vais me regarder dans une glace. Je suis mon plus gros critique. Je sais qu’il y a des moments dans la saison où j’aurais pu être plus fort. Et d’autres où j’ai été excellent. Je dois être régulier. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 Total 660 34 51.9 30.0 79.3 2.6 7.8 10.4 2.4 2.4 1.3 2.0 2.3 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.