Malcolm Brogdon : « Nous pensons toujours être la meilleure équipe »

À l’image des Celtics, Malcolm Brogdon a vécu un trou noir dans le Game 3 de la finale de conférence largement dominé par le Heat (128-102). Avec aucun point en 18 minutes à 0/6 au tir et un +/- de -23, le joker de luxe de Boston a traversé la rencontre comme un fantôme, impuissant face au ras-de-marée floridien.

Ces trois premiers matchs ont permis à Miami de rappeler l’ensemble de ses forces, entre son engagement défensif, sa rigueur,et ce Game 3 aux airs de démonstration, dans lequel de nombreux « role players » ont excellé.

C’est le constat dressé par Malcolm Brogdon à la veille d’un Game 4 « à la vie à la mort », qui a souligné le poids de cette marque de fabrique « Made in Heat ».

« Je crois qu’il y a des équipes qui ont une identité forte, et Miami en fait partie. C’est l’une de ces équipes, avec Denver, et quelques autres, qui ont vraiment une très forte identité. Ils jouent de la même façon chaque soir, et sont totalement engagés dans ce processus », a-t-il déclaré, regrettant que cette identité se soit « affaiblie » du côté des Celtics. « Nous n’avons pas été constamment bons défensivement pendant la saison, alors que c’était l’identité de l’équipe l’année dernière », a-t-il rappelé, en écho aux propos de Al Horford. « Je pense que cela nous a échappé. Nous avons eu des périodes où nous avons été excellents sur le plan défensif, mais pas de façon constante. »

48 minutes pour prolonger la série de 48 heures

Le meneur remplaçant a également souligné que la défense avait aussi fait partie des atouts des Celtics cette saison. Pour espérer éviter un « sweep » dès ce soir, il faudra rivaliser en terme d’engagement et de discipline, des points sur lesquels le Heat a dominé jusqu’à présent.

« Honnêtement, nous avons eu des difficultés dans toutes les séries que nous avons jouées. Maintenant, nous jouons contre une équipe qui joue comme si elle était la meilleure équipe de la ligue, et qui est incroyablement disciplinée, incroyablement constante. Et je pense que nous avons eu du mal avec les équipes qui sont constantes, possession après possession, tous les soirs », a ainsi ajouté Malcolm Brogdon.

Les Celtics avaient déjà un genou à terre après avoir perdu leurs deux premiers matchs à la maison. Même s’ils se retrouvent désormais au bord du gouffre, Malcolm Brogdon veut voir son équipe aborder le Game 4 avec confiance, afin d’au moins prolonger la série.

« Absolument, c’est l’approche que nous devons avoir. Nous pensons toujours être la meilleure équipe. Nous n’avons pas joué comme si c’était le cas lors des trois derniers matchs. Mais il y a une première à tout ».

Malcolm Brogdon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 75 26 45.7 40.4 86.5 0.6 2.2 2.8 4.2 1.9 1.1 1.5 0.2 10.2 2017-18 MIL 48 30 48.5 38.5 88.2 0.5 2.8 3.3 3.2 2.7 0.9 1.4 0.3 13.0 2018-19 MIL 64 29 50.5 42.6 92.8 1.0 3.5 4.5 3.2 1.6 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 IND 54 31 43.8 32.6 89.2 0.9 4.0 4.9 7.1 1.8 0.7 2.4 0.2 16.5 2020-21 IND 56 35 45.3 38.8 86.4 1.0 4.2 5.3 5.9 2.0 0.9 2.1 0.3 21.2 2021-22 IND 36 34 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.0 0.8 2.1 0.4 19.1 2022-23 BOS 67 26 48.4 44.4 87.0 0.6 3.6 4.2 3.7 1.6 0.7 1.5 0.3 14.9 Total 400 30 46.7 38.8 87.9 0.8 3.4 4.2 4.6 1.9 0.8 1.7 0.2 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.