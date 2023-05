Les Kings repartent du Final Four avec davantage de certitudes sur Sasha Vezenkov

Avec 29 points, 9 rebonds, 4 passes pour 34 d’évaluation, Sasha Vezenkov (27 ans, 2m06) aura tout donné dans cette finale d’Euroleague perdue sur le fil face à un Real Madrid des grands soirs (79-78). L’ailier bulgare, élu MVP de la saison, a tenu son rang tout au long des playoffs et du tournoi final.

Ce qui n’a évidemment pas échappé aux Kings qui suivent le shooteur de l’Olympiakos depuis plusieurs années déjà.

Après Mike Brown il y a quelques semaines, c’était au tour de son assistant, Jordi Fernandez, de traverser l’Atlantique pour venir observer Sasha Vezenkov à Kaunas.

« J’ai suivi Vezenkov de près. Pendant le Final Four, comme pendant les playoffs, il s’est montré très performant », a expliqué Jordi Fernandez sur EuroHoops. « C’est un joueur qui produit facilement des points. Tous ses tirs semblent faciles ! Il joue très bien sans le ballon, il fait les bonnes coupes. Il a une grosse qualité de tir et il est toujours bien positionné, [ce qui lui permet d’être] aussi efficace aux rebonds. Avec la défense en zone, surtout en dernier quart, il n’a pas obtenu autant de tirs. Il a tout de même fini à un point du record de tous les temps avec 29 points. C’était un grand match, c’est juste dommage qu’il ne l’ait pas gagné. »

« On est encore loin des questions de contrat »

Déjà meilleur marqueur de son équipe en demi-finale avec 19 unités, dans la victoire contre Monaco (76-62), Sasha Vezenkov a longtemps porté l’attaque des Reds en finale. Avant ce coup de mou fatal dans la dernière montée, trois minutes de trop en dernier quart…

Scoreur facile en Europe, où les défenses sont bien plus resserrées qu’en NBA, Sasha Vezenkov devrait logiquement se régaler en attaque, s’il intègre la Grande Ligue à la rentrée prochaine. Le souci serait plutôt de l’autre côté du terrain, où ses limites physiques pourraient rapidement être exposées.

Pour Jordi Fernandez, l’assistant coach des Kings, on n’en est pas encore là de toutes manières. Rien n’est encore signé pour Sasha Vezenkov, qui pourrait bien vouloir continuer à briller en Europe, plutôt que de tenter l’expérience NBA, où tant de joueurs européens (notamment de son profil) se sont cassés les dents avant lui…

« Je ne peux pas vous l’affirmer parce que je ne suis pas celui qui s’occupe des contrats. Tout ce que je peux dire, c’est qu’on dispose de ses droits et que je suis bel et bien venu ici pour le voir. Mike Brown est allé le voir en playoffs, Jay Triano l’a vu à la finale de la Coupe de Grèce, et moi, j’avais le Final Four. On le suit parce que ça fait partie de notre travail, mais on est encore loin des questions de contrat. C’est un joueur qui nous intrigue et nous intéresse, mais pour l’instant, on veut surtout qu’il fasse bien son boulot, qu’il gagne le championnat et qu’il continue à jouer au plus haut niveau » a ainsi conclu Jordi Fernandez.