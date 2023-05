Où en est Tyler Herro ?

C’est l’un des grands absents de l’effectif du Heat. Il y a un mois, Tyler Herro sa cassait la main droite sur un plongeon face aux Bucks.

À l’époque, on évoquait une absence de quatre à six semaines, et un possible retour pour la finale NBA. Sauf qu’à ce moment-là, personne n’imaginait justement que le Heat serait en mesure de se qualifier pour les Finals !

Opéré, Tyler Herro poursuit sa convalescence et selon le Miami Herald, il vient tout juste d’enlever son plâtre, ou plutôt sa protection. C’est une bonne nouvelle, mais le quotidien précise qu’il n’est toujours pas autorisé à shooter.

Il faudra donc patienter avant de le revoir en tenue, et si le Heat se qualifie bel et bien pour les Finals, il lui reste 10 jours pour se préparer car le Game 1 de la finale NBA est prévue pour le 1er juin.

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.7 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 Total 242 32 43.9 38.3 87.5 0.4 4.5 4.9 3.5 1.4 0.7 2.2 0.2 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.