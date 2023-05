Après avoir géré les trois premiers matchs de la finale de conférence de main de maître, les Nuggets ont de quoi être confiants ! Et il y a de quoi puisque, dans l’histoire de la NBA, aucune franchise n’a jamais remporté une série de playoffs après avoir concédé trois revers sur les trois premiers matchs…

Mais cette confiance s’accompagne malgré tout d’une grande méfiance concernant ces Lakers, les hommes de Mike Malone étant conscients du talent présent dans les rangs adverses, à commencer par LeBron James !

« Je ne vais pas dire que j’ai peur. Mais je suis inquiet parce qu’ils ont LeBron de l’autre côté et qu’il est capable de tout faire », a ainsi lancé Nikola Jokic hier.

Le plus tôt sera le mieux

Dans cette optique, les hommes de Mike Malone vont faire le maximum pour s’imposer ce soir, pour leur deuxième match à la Crypto.com Arena, et ainsi « sweeper » les Californiens.

« Je veux dire, c’est LeBron James en face », a prévenu Jeff Green. « Il a fait des choses incroyables au cours de ces vingt dernières années. Donc pour moi, il faut en finir. On ne peut pas le laisser en vie. Plus on lui donne d’espoir de survie, plus il va gagner en confiance, et celle-ci va inspirer ses coéquipiers. Donc pour moi, il faut que ça s’arrête ce lundi ».

Même son de cloche pour Bruce Brown, conscient que le dernier match pour se qualifier en finales NBA sera le plus dur à aller chercher : « On ne veut pas leur laisser aucun espoir, ni aucune confiance ».

En face, Darvin Ham devrait notamment miser sur l’orgueil de ses joueurs pour essayer de repousser la série jusqu’au Game 5 à Denver, et plus si affinités…

« C’est quelque chose de réel », a expliqué le coach des Lakers. « C’est un groupe fier, très compétitif, qui a faim, et qui veut offrir un bon spectacle à ses fans. Nos fans, la « Lakers Nation », nous soutiennent à fond et nous devons faire notre part. Nous devons aller sur le terrain et nous montrer à la hauteur ».