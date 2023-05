La bouche en sang, l’arbitre Scott Foster se moque de LeBron James

LeBron James a réalisé le rêve secret de beaucoup de joueurs, et peut-être de son pote Chris Paul : ouvrir la lèvre de l’arbitre Scott Foster, l’un des hommes en gris les moins appréciés du circuit.

L’incident a eu lieu à la fin de la 1ère mi-temps lorsque LeBron a heurté l’arbitre sur un sprint en contre-attaque. Au ralenti, on voit bien que Foster prend un coup d’épaule en plein visage, et il s’en sort donc avec la bouche en sang. Bien sûr, LeBron est allé le voir pour s’excuser, et ça a donné un échange assez sympa avec Austin Reaves pour lancer les hostilités.

– Reaves : « Cela mérite une faute technique. Non, je blague… »

– LeBron : « Non, mais j’étais déjà en mode « sprint » à ce moment-là ».

– Foster : « Cela fait 25 ans que tu attendais de me faire ça… »