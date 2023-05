Mo Bamba de retour pour le Game 4

Comme on l’a entrevu au tour précédent avec Jock Landale chez les Suns, les joueurs du bout du banc peuvent avoir un vrai rôle à jouer en playoffs. Ce sera peut-être le cas de Mo Bamba sur le Game 4 de la série entre les Lakers et les Nuggets, même si à 3-0 après la rencontre de cette nuit, Denver est très bien parti pour rejoindre les Finals NBA.

Absent depuis le Game 6 de la série du premier tour contre les Grizzlies en raison d’une blessure à la cheville gauche, Mo Bamba sera à nouveau opérationnel pour le Game 4 de la finale de conférence, ce lundi à Los Angeles. C’est Darvin Ham qui l’a confirmé dimanche.

S’il venait à entrer en jeu, son rôle resterait minime, quoi qu’il arrive, puisque l’ancien pivot du Magic n’a foulé les terrains que 11 minutes en playoffs, et pendant 71 minutes en saison régulière, depuis son arrivée à Los Angeles. Mais nul doute que dans les conditions actuelles, Darvin Ham ne crache pas sur la possibilité d’ajouter une rotation et d’apporter un peu plus d’intensité sur son poste 5.

Mohamed Bamba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ORL 47 16 48.1 30.0 58.7 1.4 3.6 5.0 0.8 2.2 0.3 0.9 1.4 6.2 2019-20 ORL 62 14 46.2 34.6 67.4 1.6 3.3 4.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.4 5.4 2020-21 ORL 46 16 47.2 32.2 68.2 1.7 4.1 5.8 0.8 1.9 0.3 0.8 1.3 8.0 2021-22 ORL 71 26 48.0 38.1 78.1 2.1 6.0 8.1 1.2 2.6 0.5 1.1 1.7 10.7 2022-23 * All Teams 49 16 48.5 38.7 66.1 1.2 3.4 4.6 0.9 2.1 0.3 0.6 0.9 6.6 2022-23 * ORL 40 17 49.5 39.8 68.6 1.2 3.4 4.6 1.1 2.2 0.3 0.6 1.0 7.3 2022-23 * LAL 9 10 40.7 31.3 54.5 1.2 3.3 4.6 0.4 2.1 0.1 0.9 0.6 3.7 Total 275 18 47.6 35.9 68.1 1.6 4.2 5.8 0.9 2.2 0.4 0.8 1.3 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.