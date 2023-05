Draymond Green ne veut pas voir Bob Myers quitter Golden State

Comme il repousse les offres de prolongation et que rien n’avance entre les deux camps, Bob Myers semble s’écarter de plus en plus des Warriors. Une tendance qui ne plaît pas à Draymond Green, qui a profité de son podcast pour réagir aux informations de The Athletic.

« Ça me fait chier car, encore une fois, Bob est celui qui m’accompagne depuis onze ans, celui avec lequel j’ai travaillé chaque saison pour remporter le titre », explique l’intérieur. « Le plus important, c’est que j’ai construit une amitié et une relation avec Myers, qui restera à vie, donc même quand on ne sera plus à Golden State. C’est quelqu’un auquel je me confie, en qui j’ai confiance. J’ai adoré travailler et apprendre avec lui au quotidien depuis onze ans. L’idée qu’il ne soit plus là ne me convient pas. C’est frustrant, c’est chiant. J’espère qu’il va revenir. »

Le quadruple champion insiste sur le comportement honnête de Bob Myers envers lui, qui va au-delà de la simple relation hiérarchique entre le dirigeant et le joueur.

« Je pense que, dans la vie, on a tous besoin de personnes qui nous réclament des comptes, et lui m’en demande à un niveau totalement différent », poursuit Draymond Green. « Il ne le fait pas en me disant qu’il est le GM de l’équipe. Il me demande des comptes en tant qu’homme, en tant que leader, en tant qu’ami. Il me dit la vérité, quoi qu’il arrive. Il fait partie de ceux qui le font avec moi. Il est comme une figure paternelle. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 Total 758 29 44.9 31.4 71.2 1.1 5.9 7.0 5.6 2.8 1.4 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.