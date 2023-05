La bande-annonce de « Shooting Stars », le biopic sur les débuts de LeBron James

C’est le 2 juin que sort aux Etats-Unis « Shooting Stars« , le biopic centré sur LeBron James, qui raconte ses premiers exploits dans l’Ohio, du côté du lycée de St. Vincent – St. Mary. C’était il y a vingt ans où, en compagnie d’une bande de potes, LeBron menait ce petit lycée au titre national !

Adaptation du livre éponyme, sorti en 2009, « Shooting Stars » sort le 2 juin prochain uniquement sur la plate-forme Peacock, filiale d’Universal. C’est réservé aux Etats-Unis, et peut-être qu’une grosse plate-forme concurrente, comme Netflix ou Amazon Prime, récupèrera les droits dans quelques semaines ou quelques mois.

Co-produit par SpringHill, la société de production créée par LeBron James et son associé Maverick Carter, ce biopic s’est offert un casting prometteur puisque le rôle principal, celui de LeBron James, est tenu par le lycéen Marquis Cook, futur joueur d’Oregon, attendu très haut dans la Draft 2024.

Scoot Henderson au casting

Dans le rôle de Carmelo Anthony, qui avait affronté les Irish de St. Vincent – St. Mary avec son lycée de Oak Hill durant la saison 2002/03, c’est Jett Howard, fils de Juwan Howard, qui a été choisi.

Scoot Henderson est également au casting, et il joue le rôle de Romeo Travis, un des coéquipiers et meilleurs amis de LeBron James. Le joueur de Kentucky Chris Livingston est aussi de la partie, l’ailier étant né dans l’Ohio et ayant grandi en observant les exploits de LeBron James avec les Cavaliers.

Quant à Caleb McLaughlin, une des vedettes de la série à succès « Stranger Things », il joue le rôle de Lil Dru, ancien coéquipier de LeBron James, vu en France à Monaco et au CSP Limoges.