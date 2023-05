Pour Joe Mazzulla, Boston manque de discipline face au Heat

Chatouiller Jimmy Butler n’était pas l’idée du siècle mais Grant Williams n’est pas la raison de la défaite des Celtics. Ce sont surtout les erreurs des leaders de Boston dans le quatrième quart-temps qui ont plombé l’équipe.

« On en vient toujours aux détails et aux marges » répète ainsi Joe Mazzulla. « C’est une série de discipline et d’état d’esprit. Et il y a eu des moments dans le match où nous n’étions pas l’équipe la plus disciplinée. »

C’était clairement le cas dans le quatrième quart-temps, l’entraîneur regrettant certains choix de ses hommes, Marcus Smart, Jaylen Brown et Jayson Tatum ayant accumulé les turnovers et les tirs ratés en fin de match…

« Si vous avez des pertes de balle et des fautes offensives, vous ne faites clairement pas les bons choix. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut faire de meilleurs choix … Si vous foncez dans un gars, c’est que quelqu’un était libre. »

Un message clair à Jayson Tatum, et sa faute offensive provoquée par Jimmy Butler dans les deux dernières minutes. Pour le coach, les problèmes de son équipe, comme ce dernier quart-temps raté, sont « mentaux ».

« C’est une question de mental parce qu’il s’agit de savoir qui fait les bons choix au bon moment, qui peut réussir les actions simples, qui peut gagner cette bataille sur les détails et les marges. Donc oui, c’est mental. »

À l’inverse, Jayson Tatum a lui pris la défense de son coach, dont les rotations continuent d’interroger. Interrogé notamment pour savoir pourquoi il avait préféré Al Horford à Robert Williams dans le « money-time », Joe Mazzulla a ainsi répondu que « Al finit tous les matchs »…

« Joe n’a pas raté de tir ce soir, il n’a pas commis de pertes de balle » a toutefois répondu l’ailier des Celtics.