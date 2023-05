Jamal Murray : « Je suis meilleur que beaucoup de joueurs en NBA »

« Playoffs Murray » a fait très mal aux Lakers la nuit dernière avec un 4e quart-temps de feu pour arracher la victoire : 23 de ses 37 points dans les douze dernières minutes. Les Nuggets mènent 2-0, et ils sont à deux victoires de la première finale de leur histoire. On n’en est pas encore là, mais Jamal Murray ne comprend toujours pas d’être ignoré.

« Je pense que je ne suis pas autant respecté que je le devrais », a déclaré Murray à Andscape jeudi soir. « Je suis meilleur que beaucoup de joueurs de la ligue. A chaque fois que je vois des classements [par poste], je me dis que c’est dingue. C’est peut-être parce que j’ai été absent si longtemps. Mais si nous gagnons le titre, ça changera tout ».

Cette nuit, Murray a atteint la barre des 20 points dans le 4e quart-temps pour la 4e fois en carrière. Personne ne fait mieux depuis 25 ans. Pas même Allen Iverson ou Kobe Bryant. Et pourtant, le Canadien n’a pas le statut de superstar. D’ailleurs, il n’est même pas All-Star malgré ses 20 points, 6.2 passes et 4 rebonds de moyenne cette saison.

« Même quand on gagne, ils parlent de l’autre équipe »

Pour Michael Porter Jr, le Murray 2023 est pourtant meilleur que celui de la « bulle ». « C’est clairement l’un des meilleurs arrières de la NBA. Il n’a pas été sélectionné au All-Star Game, mais c’est l’un des meilleurs joueurs de la NBA. En NBA, il faut mettre des paniers. Il peut mettre des tirs compliqués en fin de match comme les meilleurs. Il le montre dans ces playoffs. Les gens pensaient que c’était du bidon dans la « bulle ». Mais je lui ai dit qu’il était encore meilleur que dans la « bulle ». Il voit mieux le jeu. Je suis heureux pour lui. »

Au final, Murray est à l’image de Denver : sous-estimé.

« On est les Denver Nuggets, et on a l’habitude. Même quand on gagne, ils parlent de l’autre équipe » rappelle le meneur de Denver. « Mais je ne veux pas aller trop vite en besogne. Nous voulons nous concentrer sur le moment présent. Nous voulons nous concentrer sur le moment présent, sur chaque match. Si nous allons en finale, nous irons en finale et nous entrerons dans l’histoire. Mais nous avons encore des choses à faire pour gagner le titre et faire taire tout le monde. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 Total 410 31 44.7 37.3 87.0 0.8 2.9 3.7 4.2 1.8 1.0 2.0 0.3 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.