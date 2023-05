Marcus Smart rend hommage à Jimmy Butler et au Heat

Meilleur joueur du Game 1 à Boston avec 35 points, Jimmy Butler n’a pas oublié de parler de Marcus Smart, auteur d’une bonne performance, avec 13 points et 11 passes, après la défaite des Celtics. « J’ai beaucoup de respect pour ce joueur, pour ce qu’il fait en défense mais aussi en attaque car il joue son rôle à fond », commente le patron du Heat pour The Athletic.

Des propos qui ont été rapportés à Smart, qui a renvoyé l’ascenseur en rendant un hommage appuyé à la star de Miami, qu’il affronte en playoffs régulièrement depuis quelques saisons.

« J’ai tellement de respect pour Jimmy, c’est évident », répond le défenseur de l’année 2022. « Ce n’est pas un des meilleurs joueurs du monde par hasard. C’est un guerrier et l’étant moi-même, dès que je livre des batailles avec un guerrier, je ne peux qu’avoir du respect. On l’a montré ces dernières années et on va continuer. »

Erik Spoelstra est « un grand joueur d’échecs »

Le meneur de jeu de Boston ne s’est pas arrêté à des compliments pour l’ancien des Bulls, des Wolves ou des Sixers. Il a aussi mis l’accent sur le Heat et Erik Spoelstra, qui mènent 1-0 dans cette finale de conférence Est.

« Déjà, ils ont un grand coach, qui est un grand joueur d’échecs », décrit Smart. « Il comprend parfaitement le basket et ça commence avec lui. Ensuite, il y a des joueurs qui adhèrent, avec un Butler qui dirige tout ça. C’est facile de le suivre. C’est une équipe dangereuse, qui vous teste de bien des manières. Cette équipe met à l’épreuve chaque partie de votre corps. Il faut toujours être prêt à relever des défis car ils savent ce qu’ils veulent et n’abandonnent jamais. Ils se battent jusqu’au bout et vous rendent la vie difficile. »

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.3 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.2 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 Total 581 30 38.6 32.3 77.7 0.8 2.7 3.5 4.7 2.6 1.6 1.9 0.4 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.