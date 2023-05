Quels playoffs de Jimmy Butler ! Encore une fois, l’ailier de Miami a fait tout ce dont son équipe avait besoin pour arracher la victoire, et reprendre (déjà) l’avantage du terrain dans cette finale de conférence face à Boston.

Il termine ce Game 1 avec 35 points (12/25), 7 passes, 6 interceptions et 5 rebonds. Une ligne de stats qui traduit son impact global, alors qu’il a porté le Heat des deux côtés du terrain, cherchant les bons « matchups » en attaque pour tenir le rythme offensif de Boston, tout en punissant la nonchalance offensive des Celtics à la moindre occasion.

« C’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur « two-way player » de cette ligue » répète ainsi Erik Spoelstra. « Et c’est ce dont on avait besoin. On avait besoin de réussir des actions en défense, de contenir les adversaires, sur le ballon mais aussi loin du ballon, de mettre les choses en place en attaque. »

En patron, Jimmy Butler a ainsi fait tout ce dont le Heat avait besoin, réussissant les actions clés du match.

« En deuxième mi-temps, Jimmy a fait tout ce dont on avait besoin qu’il fasse, comme scoreur ou comme facilitateur, car il est capable de faire les deux » continue le coach floridien.

De quoi guider le Heat vers la victoire, une nouvelle fois.

« C’est l’un des meilleurs joueurs du monde pour une raison » explique de son côté Kyle Lowry sur la nouvelle performance de son coéquipier. « C’est une joie de le voir. C’est un gars qui en veut tellement, qui travaille tellement dur. Il nous donne de la confiance pour réussir, être agressif. C’est ce qui le rend spécial. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 Total 754 33 46.8 32.2 84.2 1.6 3.7 5.4 4.2 1.4 1.7 1.6 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.