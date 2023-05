Bryce James va changer de lycée

La Sierra Canyon High School sera clairement moins médiatisée la saison prochaine ! Après avoir perdu Bronny James, parti à USC, c’est au tour de son petit frère de faire ses valises. Considéré intrinsèquement comme plus doué que Bronny, Bryce James devrait jouer et étudier la saison prochaine au lycée de Campbell Hall.

Âgé de 15 ans, Bryce James mesure 1m98, et il brille actuellement sur le circuit Nike EYBL. Ce n’est pas un hasard s’il va poursuivre scolarité dans cet établissement puisque sa famille a fait un don pour de plusieurs millions de dollars pour la construction d’installations modernes sur le campus.

Le même lycée que les frères Holiday

Dans ce lycée, on trouve déjà le fils de Richard Hamilton, l’ancien arrière des Pistons, mais aussi le fils du comédien Bill Bellamy. Dans le passé, ce sont les trois frères Holiday qui y sont passés : Aaron, Jrue et Justin !

Pour coacher Bryce James, une pointure, qui vient tout juste d’arrivée : David Grace, ancien assistant à Vanderbilt, Oregon State mais aussi à UCLA.

« Si je dois le coacher, je veux que Bryce reste Bryce » a expliqué David Grace sur ESPN. « Parce que c’est particulier, je veux qu’il profite au maximum de son expérience ici à Campbell Hall et qu’il progresse. Il aura bien plus que moi pour l’aider, mais j’essaierai de faire ma part. Je ne suis pas lui. Ma famille n’a pas été sous les feux des projecteurs, mais j’ai été sous les feux des projecteurs et je peux partager mon expérience, ou simplement comprendre les siennes. C’est comme ça que je me comporterai comme entraîneur ».