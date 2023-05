Une touche de bordeaux sur la D.O.N. Issue 4

Donovan Mitchell a vécu une transition réussie de l’Utah à l’Ohio suite à son trade l’ayant envoyé du Jazz aux Cavs l’été dernier. Ce coloris de sa quatrième chaussure signature, la D.O.N. Issue 4 fait le parfait lien entre les deux formations dans lesquelles l’arrière a évolué.

On retrouve notamment du bordeaux pour Cleveland à l’arrière de la paire, semelle comprise et présente également sur le col, la languette et les lacets. Les filaments présents sur la tige sont également en bordeaux. La tige offre quant à elle un dégradé d’orange inspiré des nouvelles couleurs du Jazz, tandis que les trois bandes et le logo du joueur, sur la languette, ressortent en blanc.

Ce coloris de la D.O.N. Issue 4, vendue à 120 euros, est déjà disponible aux Etats-Unis et devrait rapidement suivre en Europe.

(Via SneakerNews)

