Grosse audience pour le Game 1 entre les Lakers et les Nuggets

Portés par un énorme Nikola Jokic, auteur d’un triple double XXL, les hommes de Mike Malone mènent 1-0 face à la bande à LeBron James. Une première manche de très haut niveau, et les Américains ont répondu présents devant leur petit écran puisque la rencontre a attiré en moyenne 7.36 millions de téléspectateurs sur ESPN et ESPN2. Cela représente une hausse d’audience de 13% par rapport au Game 1 entre Warriors et Mavericks la saison dernière, qui avait réuni 6.52 millions de personnes.

Il s’agit de l’audience la plus élevée depuis 5 ans pour un match d’ouverture d’une finale de conférence. L’opposition en 2018 entre les Rockets de James Harden et Chris Paul et les Warriors de Stephen Curry et Kevin Durant avait alors attiré en moyenne 8.90 millions de téléspectateurs.

Sur ces vingt dernières années, ce Game 1 se place dans le Top 10 des Game 1 de finales de conférence.