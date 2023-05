Entre Victor Wembanyama et les Spurs, c’était écrit

L’académie des Spurs, Gregg Popovich, l’ancien club de Tony Parker (dont c’est l’anniversaire !) et Boris Diaw mais également de David Robinson et Tim Duncan. S’il a toujours assuré ne pas avoir de préférence quant à sa première franchise NBA, Victor Wembanyama semblait bel et bien destiné à rejoindre la franchise texane. Et le destin en a décidé ainsi, en attribuant le premier choix de la Draft 2023 à San Antonio.

« Ça va être incroyable », a ainsi expliqué Peter Holt, le propriétaire des Spurs, au McCormick Place Convention Center de Chicago. « Notre avenir était déjà brillant, maintenant il va être à couper le souffle. »

L’homme d’affaires explique qu’il avait une clé en or dans sa poche pour lui porter chance. Il plaisantait d’ailleurs en racontant qu’il l’avait tellement frottée que l’objet avait sans doute changé de couleur en fin de soirée…

« Je suis convaincu que les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes », a continué Peter Holt. « Nous sommes entourés de gens extraordinaires qui essaient de rendre service, d’aider les autres et de construire des choses formidables. En faisant ça, on attire les choses extraordinaires. C’est ce qu’il s’est passé ce soir. »

Un lien déjà présent entre les Spurs et la France

Car Brian Wright, le GM de l’équipe, ne laisse aucun doute sur l’utilisation de ce premier choix…

« Les gens parlent de talent générationnel et ne pensent qu’au talent sur le terrain, mais c’est bien plus que cela », a ainsi expliqué le dirigeant texan au sujet de Victor Wembanyama. « Sa capacité à être un super coéquipier, sa capacité à penser le jeu, les défis uniques qu’il représente… On le voit faire des choses qu’on n’aurait même pas imaginées possible. Il y a aussi son approche générale, son professionnalisme. »

Les Spurs sont ainsi déjà sous le charme du géant français, « unique à bien des égards. C’est une journée incroyable. Pour la franchise. Pour les fans. Pour toute l’organisation » continue Brian Wright.

Alors que Victor Wembanyama, dont le coeur battait la chamade, confiait lui son émotion lors de la cérémonie, entouré de ses proches, avant d’annoncer aux fans des Spurs de « se tenir prêts », Brian Wright était heureux de faire renaître le lien entre San Antonio et la France.

« Nous n’aurons pas besoin d’engager un traducteur », a plaisanté le GM. « Nous avons eu de grands joueurs français. Ce qu’ils ont signifié pour le basket dans ce pays et ce que Victor pourrait signifier pour le basket dans ce pays et pour le basket dans le monde entier, c’est enthousiasmant. Cette connectivité est excellente pour notre organisation. Je pense que ce sera bien pour lui de s’intégrer à ce que nous mettons en place. »