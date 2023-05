Sabrina Ionescu prolonge à New York jusqu’en 2025 !

Libre de tout contrat à l’issue de la saison 2023, Sabrina Ionescu prolonge de deux ans avec le New York Liberty jusqu’en 2025. Une prolongation qui devrait lui offrir environ 202 000 dollars en 2024 et 208 000 dollars en 2025. Des salaires légèrement inférieurs aux salaires maximum de la WNBA pour ces saisons-là (208 219 dollars en 2024, 214 466 dollars en 2025).

« Je suis reconnaissante et honorée de pouvoir représenter le New York Liberty pour les prochaines années » a déclaré Sabrina Ionescu. « Les propriétaires Joe et Clara Wu Tsai, le GM Jonathan Kolb et l’ensemble de l’organisation du Liberty ont été tout simplement extraordinaires depuis mon arrivée ici, et je suis très motivée à l’idée de travailler pour ramener un titre à New York ».

Draftée en première position en 2020, la meneuse sort de sa meilleure saison dans la ligue. Avec des moyennes de 17.4 points, 7.1 rebonds et 6.3 passes décisives par match, elle avait décroché une sélection All-Star puis avait été nommée dans la deuxième équipe All-WNBA.

« Nous sommes ravis d’annoncer la prolongation de Sabrina » a déclaré Jonathan Kolb. « Sa carrière a déjà démarré de manière historique et sa volonté de gagner est vraiment inégalée. Sabrina est rapidement devenue synonyme de la franchise du Liberty, et nous nous réjouissons de la voir poursuivre son succès à New York pendant de nombreuses années ».

En sécurisant l’avenir de Sabrina Ionescu sur le court terme, avant le début de la saison WNBA, le New York Liberty peut désormais se concentrer sereinement sur sa quête de titre après les ajouts à l’intersaison de Breanna Stewart, Jonquel Jones ou encore Courtney Vandersloot.