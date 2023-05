C’est un bilan qui fait rêver Joel Embiid et les Sixers : avec une cinquième finale de conférence Est en sept saisons depuis 2017, Al Horford et les Celtics sont des habitués des sommets. Même s’ils n’ont pas encore décroché le Graal, échouant en Finals la saison passée face aux Warriors.

Néanmoins, Horford insiste pour que ses coéquipiers, notamment les plus jeunes, ne considèrent pas cette réussite comme une habitude. Cette finale de conférence face à Miami n’est pas une chance parmi d’autres, c’est la chance à ne pas manquer de retrouver les Finals.

« Même si les jeunes peuvent imaginer qu’ils auront d’autres opportunités, la réalité, c’est que ces portes se referment », rappelle l’intérieur de 37 ans à Heavy. « Donc, quand on se retrouve dans cette position, tout le monde doit en être conscient. Même les jeunes qui se disent qu’ils ont le temps, qu’ils ont l’avenir devant eux. Il n’y a aucune garantie de revenir à ce niveau. Il faut en profiter pleinement. »

« On n’aura peut-être jamais une autre chance«

Horford est bien placé pour tenir ce discours puisque la saison passée, en rejoignant les Finals, il mettait fin à une période de disette record en NBA : 141 matches de playoffs sans jamais avoir passé la finale de conférence !

Même son de cloche chez Marcus Smart : « On n’a pas toujours une telle chance », lance le meneur de jeu. « Il doit y avoir un sentiment d’urgence chez tous, les jeunes comme les anciens. J’ai joué avec des joueurs qui n’ont jamais eu une chance en playoffs, une opportunité de gagner le titre, qui n’ont jamais passé le second tour. Je suis privilégié d’avoir cette chance de disputer les playoffs chaque saison depuis mon arrivée dans la ligue, Horford aussi depuis qu’il est ici. On a une chance en or de gagner le titre. C’est vraiment important et il y a urgence. On le doit comprendre car on n’aura peut-être jamais une autre chance. »