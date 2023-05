Si la participation de l’Equipe de France à la prochaine Coupe du monde (du 25 août au 10 septembre, aux Philippines, Japon et Indonésie) accaparera logiquement toute l’attention de la FFBB, cette dernière n’oublie pas pour autant de penser à ses jeunes, à qui les portes de l’effectif de Vincent Collet sont pour l’instant fermées.

La fédération vient en effet d’annoncer que 12 jeunes joueurs français, déjà internationaux ou amenés à le devenir, ont été choisis pour prendre part à une courte tournée à Los Angeles, où ils affronteront l’Arménie les 16 et 17 juin.

« Dans le cadre de nos excellentes relations avec la Fédération arménienne, il nous a été proposé de disputer deux rencontres internationales à Los Angeles. Cette double confrontation nous a semblé une opportunité intéressante pour mettre sur pied une équipe composée de jeunes joueurs déjà internationaux ou qui présentent la potentialité pour le devenir dans un futur proche » a ainsi déclaré Jacques Commères, le directeur de la performance et des Equipes de France. « Depuis la mise en place des fenêtres de qualification FIBA pour la Coupe du Monde et l’EuroBasket, le réservoir de talents du Team France Basket a permis à l’Équipe de France de conserver son rang au plus haut niveau. Ce type d’initiative permet de prolonger le travail entrepris ces dernières années. »

Cette « Select Team » sera évidemment dirigée par des bras droits de Vincent Collet : Ruddy Nelhomme comme entraineur, et Pascal Donnadieu pour le poste d’adjoint. Ce sera aussi l’occasion pour certains de se montrer devant d’éventuels scouts NBA… puisque la Draft NBA aura lieu une semaine plus tard.

La sélection :

Crédit photo : FFBB