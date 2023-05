NCAA | Jeremy Roach revient aussi à Duke

Difficile de trouver une équipe en NCAA dont l’intersaison fut plus réussie que celle de Duke. Après avoir sécurisé les retours de Mark Mitchell, Tyrese Proctor et Kyle Filipowski pour leur saison « sophomore », les Blue Devils vont effectivement toujours pouvoir compter sur les services d’un quatrième titulaire de la saison dernière en la personne de Jeremy Roach. Le tout sans avoir perdu le moindre joueur sur le portail des transferts !

« Vétéran » et capitaine dans une équipe très jeune durant la saison 2022/23, le meneur de Duke revient donc sur le campus de Durham pour sa saison « senior » après avoir testé, sans grand succès, les eaux de la Draft ces dernières semaines. Inscrit tout en conservant son éligibilité universitaire, il n’avait en effet pas été convié au Draft Combine qui se déroule en ce moment à Chicago, rendant alors assez logique et évident son retour sur les planches NCAA.

Meneur gestionnaire et plutôt bon attaquant (13.6 points, 2.5 rebonds et 3.1 passes), notamment à mi-distance, le natif de Virginie sera donc, pour une nouvelle saison, le chef d’orchestre de l’attaque d’une escouade des Blue Devils dont la densité d’effectif est certainement, sur le papier, la plus impressionnante du pays.

Son retour confirme ainsi pour de bon le statut, sur le papier une fois de plus, de prétendant au titre de Duke.