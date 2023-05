Comment Kyle Lowry a redonné vie au Heat

« C’est simple, on a Kyle Lowry ». C’est ce qu’a répondu Jimmy Butler lorsqu’on lui a demandé la différence entre le Heat qui a terminé 8e de la saison régulière, et celui des playoffs. À 37 ans, l’ancien meneur des Raptors est donc le facteur X de cette surprenante équipe de Miami, capable d’éliminer les Bucks en cinq manches, puis de repousser les Knicks. Le tout sans Tyler Herro, ni Victor Oladipo.

Un Kyle Lowry qui remercie ses dirigeants d’avoir été patient avec lui. Il a vécu une saison galère, et fin mars, son état de santé restait inquiétant, au point que son temps de jeu était limité. Et puis, au meilleur moment possible, tout est rentré dans l’ordre.

Un joker de luxe

« J’ai la chance d’avoir une franchise qui m’a dit : ‘Ecoute, soigne-toi, c’est important' », explique ainsi Kyle Lowry. « Pour moi, il s’agissait avant tout de me refaire une santé afin de pouvoir aider mon équipe dans ce genre de moments et de situations. Mais il s’agissait aussi de persévérer, de croire en ce que j’ai fait pendant dans ma carrière et de croire en ce que je peux encore faire. »

Remplaçant, Kyle Lowry apparaît comme le cerveau de cette équipe. Son expérience et sa justesse compensent le poids des ans et un physique fragile. Comme d’autres très grands meneurs avant lui, il joue plus que jamais avec sa tête, et Erik Spoelstra apprécie d’avoir un tel atout en sortie de banc.

« C’est un tel compétiteur. Pour lui, il s’agit de se dire : ‘OK, si vous enlevez ceci, je vais faire cela’. Ou bien, ‘En ce moment, on ne parvient pas à faire ceci, alors je vais faire ça.’ Nous avons besoin de quelque chose en défense, de faire une action, il va le faire » apprécie le coach de Miami.

Un banc stabilisé

En fait, Kyle Lowry est devenu un couteau-suisse, qui s’adapte en fonction des besoins de son équipe.

« Pour moi, ça a davantage de sens de le faire sortir du banc » poursuit Erik Spoelstra. « C’est pour le protéger, mais aussi me protéger. Il a le temps de jeu d’un titulaire, et il est assez intelligent et expérimenté pour le gagner. C’est un incroyable luxe. Ce qui l’anime, c’est uniquement la victoire. Sa blessure l’a écarté pendant cinq semaines, et on en avait un peu parlé, et ça avait plus de sens de le faire sortir du banc. »

Résultat : le Heat se découvre un nouveau banc, enfin décisif. « On n’avait pas beaucoup de temps, et il est fantastique dans ce rôle ! Ce qu’on a découvert, c’est qu’on se retrouve avec un Hall Of Famer en sortie de banc. Notre banc a été en difficulté pendant l’essentiel de la saison. Avec lui comme remplaçant, on a réglé beaucoup de choses. »

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 18 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 26 43.2 25.7 69.8 0.5 2.6 3.1 3.6 2.3 1.1 1.6 0.3 9.7 2008-09 * All Teams 77 22 43.5 25.5 80.1 0.3 2.1 2.5 3.6 1.9 0.9 1.5 0.2 7.6 2008-09 * MEM 49 22 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2008-09 * HOU 28 22 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2009-10 HOU 68 24 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 30 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 TOR 70 35 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 TOR 77 37 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 TOR 60 37 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 TOR 78 32 42.7 39.9 85.4 0.9 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.4 0.2 16.2 2018-19 TOR 65 34 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.3 2019-20 TOR 58 36 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.5 19.4 2020-21 TOR 46 35 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.4 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 34 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 Total 1078 32 42.4 36.7 81.5 0.8 3.6 4.4 6.3 2.7 1.3 2.3 0.3 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.