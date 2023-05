Avec la blessure de Tyler Herro, on aurait pu l’imaginer être relancé parmi les titulaires du Heat. Erik Spoelstra a pourtant préféré grandir son cinq en titularisant Kevin Love et en gardant donc Kyle Lowry sur le banc.

Le joueur de 37 ans bénéficie de ce titre de 6e homme depuis la mi-mars et son retour de blessure au genou. Malgré ce changement de statut, son coach voit en lui « le gagnant ultime. Gagner est ce qui le motive plus que tout. Il y a eu des circonstances malheureuses qui ont fait que nous en sommes arrivés là : sa blessure l’a empêché de jouer pendant cinq semaines. Il était plus logique de le faire sortir du banc. »

Le technicien floridien considère que son joueur est « fantastique » depuis que l’ajustement a été opéré. Ce n’était pourtant pas toujours flagrant lors des dernières semaines de compétition en saison régulière, avec une moyenne d’à peine 8 points sur cette période.

C’est davantage le cas depuis le début de ces playoffs, durant lesquels Kyle Lowry est régulièrement décisif. « On fait sortir un cerveau de Hall of Famer du banc. Notre second cinq a eu du mal pendant une bonne partie de l’année. On le place là et beaucoup des choses sur lesquelles on travaillait sans cesse ont été réglées », poursuit le coach, qui ajoute : « Kyle a une telle expérience des playoffs qu’il serait irresponsable de notre part de ne pas en profiter de ses connaissances. »

Auteur de 15 points (4/6 aux tirs dont 2/4 de loin) lors de la quatrième manche face aux New-Yorkais, le meneur de jeu apporte de la stabilité balle en main à la « second unit » et dans les moments chauds lorsqu’il termine la rencontre. Depuis le début de la série face aux Knicks, le champion NBA avec les Raptors en 2019 n’a perdu que trois ballons, alors qu’il distribue 5 passes par match.

« Ce n’est pas facile de se sacrifier »

Il tourne également à un peu plus de 13 points et 4 rebonds de moyenne. « Il est suffisamment intelligent et expérimenté pour comprendre. Il se concentre sur ce qu’on attend de cette équipe à l’heure actuelle pour ce parcours en playoffs. C’est un luxe incroyable. On ne prend pas cela pour acquis. Même pour un gars aussi intelligent que lui, et il le sait, ce n’est pas facile de se sacrifier », note le coach qui offre tout de même 28 minutes de jeu dans cette série à celui qu’il considère comme un titulaire.

Pour l’heure, ce sacrifice semble payant à tous les niveaux. Le banc du Heat présente ainsi le meilleur « Net Rating » (différence entre points inscrits et encaissés, sur 100 possessions), et de loin (+6), de ces playoffs. Alors que ces mêmes remplaçants n’occupaient que la 22e place de ce classement en saison régulière.

« Ça fonctionne pour nous collectivement, on est tous sur la même longueur d’onde. On a tous un objectif commun, c’est le plus important », rappelle le meneur de jeu dont la série de 771 matchs de suite comme titulaire, incluant 94 rencontres de playoffs, soit plus de dix ans de compétition, avait pris fin en mars dernier.

À cette époque-là, on se demandait encore à quoi pourrait ressembler le parcours en playoffs du Heat. Ce dernier, à l’instar d’autres « revenants » comme les Lakers, est aujourd’hui aux portes d’une nouvelle finale de conférence. Alors pour Kyle Lowry, « à ce stade, tout tourne autour de l’équipe, de ses besoins et de ce qui est le mieux pour nous. Au final, on essaie d’obtenir le total de victoires pour gagner un titre. Je fais tout ce qu’il faut pour qu’on gagne, c’est tout ce qui compte vraiment. »

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 18 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 26 43.2 25.7 69.8 0.5 2.6 3.1 3.6 2.3 1.1 1.6 0.3 9.7 2008-09 * All Teams 77 22 43.5 25.5 80.1 0.3 2.1 2.5 3.6 1.9 0.9 1.5 0.2 7.6 2008-09 * MEM 49 22 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2008-09 * HOU 28 22 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2009-10 HOU 68 24 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 30 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 TOR 70 35 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 TOR 77 37 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 TOR 60 37 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 TOR 78 32 42.7 39.9 85.4 0.9 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.4 0.2 16.2 2018-19 TOR 65 34 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.3 2019-20 TOR 58 36 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.5 19.4 2020-21 TOR 46 35 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.4 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 34 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 Total 1078 32 42.4 36.7 81.5 0.8 3.6 4.4 6.3 2.7 1.3 2.3 0.3 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.