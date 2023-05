Brandon Roy bientôt dirigeant des Blazers ?

Le matin du 19 avril, Brandon Roy a reçu un texto de Joe Cronin, le GM des Blazers. Ce n’est pas vraiment une surprise puisque les deux se parlent assez régulièrement.

Néanmoins, cette fois, le dirigeant a une demande particulière pour l’ancienne star de Portland de 38 ans : représenter la franchise de l’Oregon lors de la « lottery », ce mardi 16 mai. Comme il l’avait fait en 2007.

« Je lis ce message et la première chose que je me dis, c’est : oui, bien sûr », raconte-t-il à The Athletic. « Mais je me suis dit qu’il ne fallait pas dire oui tout de suite, qu’il fallait voir si tout se passait bien. Je me suis souvenu de la dernière fois, c’était une superbe expérience. J’ai donc répondu à Cronin pour lui dire que je voulais l’appeler, pour avoir des détails. »

« Je veux revenir dans l’univers de la NBA »

Une fois la discussion téléphonique terminée, Roy accepte. En acceptant la proposition des Blazers, l’ancien joueur se rapproche ainsi de la franchise, alors que depuis sa retraite prématurée, il était resté soigneusement loin de l’actualité de Portland. Il est donc devenu coach au lycée et s’est surtout occupé de ses quatre enfants. Une coupure salutaire, avant de désormais revenir tout doucement vers les Blazers.

« Je n’ai jamais imaginé un instant pouvoir être contacté par les Blazers et faire partie de la franchise, jamais. Je voulais rester loin du basket. C’était dur de ne plus pouvoir jouer à seulement 28 ou 29 ans. Je me suis éloigné et ça m’a fait du bien. J’ai pu recommencer ma vie. Là, c’est comme un premier pas. On a parlé avec Joe Cronin de revenir voir des matches la saison prochaine. Je veux normaliser les choses et revenir dans l’univers de la NBA. Je commence à y réfléchir sérieusement. »

Les Blazers sont prêts à faire une place à Roy au sein de la franchise, mais ce dernier a précisé qu’il avait encore besoin de deux ans, pour continuer de suivre ses enfants, notamment Brandon Jr. qui va entrer au lycée. « Je m’imagine rejoindre les Blazers. Joe et moi, on a parlé de ça », explique-t-il.

Nul doute que cette conversation va revenir sur la table mardi soir, après la « lottery », puisque les deux hommes ont convenu de manger ensemble à Chicago, avec le personnel de la franchise. « Ce sera l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de commencer à nouer des relations avec elles », annonce Roy.

Brandon Roy Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 POR 57 35 45.6 37.7 83.8 1.0 3.4 4.4 4.0 2.4 1.2 2.0 0.2 16.8 2007-08 POR 74 38 45.4 34.0 75.3 1.1 3.6 4.7 5.8 2.0 1.1 1.8 0.2 19.1 2008-09 POR 78 37 48.0 37.7 82.4 1.3 3.4 4.7 5.1 1.6 1.1 2.0 0.3 22.6 2009-10 POR 65 37 47.3 33.0 78.0 1.1 3.3 4.4 4.7 2.1 0.9 2.0 0.3 21.5 2010-11 POR 47 28 40.0 33.3 84.8 0.6 2.0 2.6 2.7 1.6 0.8 1.2 0.3 12.2 2012-13 MIN 5 24 31.4 0.0 70.0 0.6 2.2 2.8 4.6 1.0 0.6 1.4 0.0 5.8 Total 326 36 45.9 34.8 80.0 1.1 3.2 4.3 4.7 1.9 1.0 1.8 0.2 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.