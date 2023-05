Brandon Roy va tenter de porter chance aux Blazers à la « lottery »

Les Blazers ont annoncé mardi que Brandon Roy, ancien de la maison, les représentera à la « lottery » de la Draft cette année. Cet événement, qui déterminera l’ordre des 14 premiers choix de la Draft 2023, aura lieu le 16 mai.

Brandon Roy a déjà représenté Portland à la « lottery ». C’était il y a 16 ans, en 2007. Cette année-là, les Blazers avaient obtenu le premier choix, qui leur a permis de sélectionner Greg Oden devant… Kevin Durant.

Âgé de 38 ans, Brandon Roy avait de son côté été drafté en 6e position par les Blazers lors de Draft 2006, avant d’être élu Rookie de l’année en 2007. Il a dû prendre sa retraite prématurément en 2013 à cause de problèmes de genou. Il compte tout de même à son actif trois sélections au All-Star Game, et deux sélections All-NBA. Aujourd’hui, il entraine une équipe de lycée à Seattle (Garfield High School).

En faisant appel à Brandon Roy, la franchise de Damian Lillard espère sans doute refaire le coup de 2007.

Pour rappel, les Blazers ont 10.5% de chances de récupérer le premier choix, seul Detroit (14%), Houston (14%), San Antonio (14%) et Charlotte (12.5%) ayant plus de chances de mettre la main sur le « first pick » de la cuvée.