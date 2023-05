Sacrifié, Derrick White place le collectif avant lui

Steve Kerr et Darvin Ham n’étaient pas les seuls à jouer aux échecs dans leur série, puisque Joe Mazzulla et Doc Rivers ont aussi changé leurs stratégies en cours de série. Pour sauver la peau des Celtics, le coach rookie a ainsi décidé de remettre Robert Williams III dans son cinq de départ, et c’est Derrick White qui en a fait les frais.

« Comme ça l’a toujours été, c’est l’équipe d’abord » a réagi White. « Le sujet, ce n’est pas moi. Cela a toujours été comme ça pendant la saison, et peu importe les besoins de l’équipe, j’y adhère. »

Du « tall ball » pour limiter l’accès au cercle

Titulaire à 70 reprises en saison régulière puis lors des onze premiers matches de playoffs, et même élu Joueur de la semaine, White a donc retrouvé un rôle de 7e homme. « Je pense qu’on sait tous que c’était une option » poursuit White à propos de ce changement. « Quand on a quelqu’un comme Rob dans son groupe, c’est toujours une option. On voulait avancer avec un cinq avec deux pivots, et tout le monde est OK avec ça. »

Ce soir, pour le Game 7, Mazzulla devrait maintenir Williams comme titulaire car ses qualités de contreur permettent de limiter l’accès au cercle à James Harden et Tyrese Maxey, tout en limitant le champ d’action de Joel Embiid. A Boston d’en profiter, tout comme de l’appui du public. « Il ne s’agit que de ça… De faire confiance à ses coéquipiers, dans les hauts comme dans les bas, mais aussi au staff. J’ai une confiance énorme en chacun présent ici. »