Klay Thompson, le « Crash Brother »

« Game 6 Klay ». C’est le surnom de Klay Thompson depuis son fameux coup de chaud face au Thunder en 2016 avec un incroyable 11 sur 18 à 3-points. Depuis cette date, on observe avec attention les Game 6 de chaque série, et la nuit dernière encore, les fans des Warriors croyaient fermement à sa résurrection.

Sauf qu’ils ont eu droit à son jumeau, « Game 6 Flop », auteur d’un affreux 3 sur 19 aux tirs, dont 2 sur 12 à 3-points. À l’arrivée, une évaluation nulle et le pire +/- de la soirée : – 33 !

« Il a précipité ses tirs » analyse Draymond Green. « Il a été très surpris d’obtenir des tirs ouverts parce qu’ils n’étaient pas collés à lui et qu’il n’y avait pas d’aide. J’ai donc eu l’impression qu’une fois qu’il avait une shoot ouvert, il le précipitait. »

Une analyse que ne partage pas le « Splash Brother » : « C’est ma pire série depuis longtemps au niveau des tirs. Je ne crois pas avoir précipité mes tirs… C’est juste que les tirs ne sont pas rentrés. Même ce soir, j’ai eu de supers positions, et c’est ce qui fait mal. Surtout en début de match, j’ai eu beaucoup de shoots ouverts. Je ne sais pas si c’est de la fatigue, de la fatigue mentale qui donne des shoots trop courts. C’est dur quand les choses ne vont pas dans votre sens, mais ça fait partie de la vie d’un sportif professionnel. »

Il est vrai que son 38% de réussite de loin sur la série ne traduit pas vraiment ses problèmes. Mais si on met à part son énorme Game 2 (8/11 de loin), il n’a tourné qu’à 31% d’adresse à 3-points sur les cinq autres rencontres (16/52) de cette demi-finale de conférence, ne parvenant jamais à punir la défense des Lakers.

« J’ai connu un début de saison difficile. Je n’arrivais pas à mettre un panier, et c’est plutôt ironique que je termine la saison sur la même note »

Ce qui est frustrant aussi, c’est que le « Big Three » était à 100% dans ces playoffs, et les Warriors n’ont pas su en profiter. « C’est très rare pour Dray, Steph et moi d’être sortis à cette période de l’année » reconnaît-il. « Mais je peux vous assurer qu’on a tout donné, et ça fait mal. Je crois encore que notre futur est brillant. »

Comme Steve Kerr, Klay Thompson rappelle que cette saison n’a été qu’une suite de hauts et de bas. Lui le premier a eu du mal à rentrer dans sa saison en raison de l’appréhension.

« Ce ne fut pas un long fleuve tranquille… J’ai connu un début de saison difficile. Je n’arrivais pas à mettre un panier, et c’est ironique que je termine la saison sur la même note. On a vraiment eu une saison accidentée et on n’y était pas habitué. On a eu des saisons à 67, 73 victoires… On finit 6e, et on s’est donné une chance de se battre. Mais je suis fier de tout le monde, et je suis prêt à repartir au combat avec chacun d’entre eux. »

Désormais, la question qui se pose est celle de sa prolongation, alors que lui espère être conservé au maximum.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 Total 716 33 45.5 41.6 85.2 0.5 3.1 3.6 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.